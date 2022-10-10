«Траст» выставил на продажу агрохолдинг «Русское зерно»

«Русское зерно Уфа» - крупнейший агрохолдинг Башкортостана Pixabay

Банк непрофильных активов «Траст» выставил на открытые торги крупнейший агрохолдинг в Башкортостане — ГК «Русское зерно Уфа». На продажу выставлены права требования к птицефабрикам «Башкирская», «Турбаслинский бройлер» и их обыкновенные акции, 100% долей ООО ТД «Турбаслинский бройлер», ООО «Башкирское Зерно» и ООО «Башкирское Зерно+», а также обыкновенные акции ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов», говорится в сообщении «Траста». Торги на повышение пройдут на площадке Российского аукционного дома 5 декабря. Цена лота — 6,37 млрд руб. Заявки принимаются до 29 ноября.



О том, что «Траст» готовит к продаже ГК «Русское зерно», «Агроинвестор» писал в сентябре. Тогда сообщалось, что стартовая цена составит 6,3 млрд руб. Переговоры о продаже ведутся как с отраслевыми, так и с непрофильными инвесторами, уточнял «Траст».



Председатель Мясного союза Башкирии Виктор Фрейдин сказал «РБК Уфа», что лот в любом случае найдет своего покупателя, но допустил, что аукцион состоится не с первого раза, и цена актива может быть скорректирована в сторону уменьшения. «Актив интересен, я думаю, что им могут заинтересоваться как крупные федеральные игроки, так и региональные, — цитирует его издание. — Кроме того, покупка может заинтересовать производителей зерна, которые могли бы обеспечить зерном эти птицефабрики и создать замкнутый цикл без продажи зерна на сторону».



Активы «Русского зерна» включают птицефабрики мощностью 65 тыс. т мяса бройлера и 750 млн яиц в год, три площадки для выращивания цыплят, две площадки родительского стада и ремонтного молодняка, перерабатывающие предприятия мощностью 25 тыс. т мясной продукции в год, комбикормовый завод мощностью 240 тыс. т в год, а также 18 тыс. га сельхозземель. Банк получил контроль над агрохолдингом в марте 2019 года в процессе присоединения «Рост-банка», ранее компания контролировалась экс-совладельцем «Бинбанка» Микаилом Шишхановым.





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