Птицефабрики просят ограничить содержание птицы на дачных участках

Контролировать содержание птицы на дачных участках невозможно Pixabay

«Росптицесоюз» попросил внести поправки в закон, разрешающий владельцам садовых и огородных участков разводить на них птицу для личных нужд, пишет «Коммерсант» . Отраслевое объединение опасается, что закон грозит распространением гриппа птиц, попаданием вируса на промышленные предприятия и сокращением производства. По информации издания, вопрос обсуждался на совещании в Россельхознадзоре.



Закон, допускающий использование садовых и огородных участков для выращивания для собственных нужд птицы и кроликов, был подписан президентом Владимиром Путиным в июле этого года. Согласно документу, владельцы участков обязаны соблюдать ветеринарные и санитарно-эпидемиологические нормы. Мера должна способствовать сдерживанию роста цен на эти продукты. До этого кур, уток, гусей и индеек разрешалось разводить только на участках, оформленных как личное подсобное хозяйство (ЛПХ).



Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов сказал «Коммерсанту», что ветеринарные врачи не могут добраться до всех дачных участков, чтобы проверить соблюдение правил разведения птицы. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин также отмечает, что возможности контролировать содержание птицы на дачных участках нет. При этом большинство вспышек гриппа птиц ранее происходили как раз в личных хозяйствах, отмечает Вельматов. По данным Россельхознадзора, в 2021 году было зарегистрировано семь случаев заболевания на птицефабриках и 46 — в личных хозяйствах.



По мнению президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, необходимо ужесточать наказание за несоблюдение ветеринарных правил в личных хозяйствах, а также ввести санкции для региональных служб, которые допустили нарушения, приведшие к вспышкам и распространению гриппа птиц. Вельматов добавляет, что в законе есть возможность ужесточить правила содержания птиц актами Минсельхоза.



Если человек содержит птицу на дачном участке, то он должен следовать ветеринарным правилам: делать прививки, выполнять все другие санитарные и защитные меры, которые позволят сохранять здоровье как птицы, так и человека, прокомментировали «Агроинвестору» в пресс-службе группы «Черкизово», крупнейшего в стране производителя мяса, в том числе лидера рынка мяса бройлера. «Мы считаем, что для всех должен быть единый подход», — добавляют в агрохолдинге. Коммерческие компании не могут контролировать частный сектор — это функции государства. Некоторые птицефабрики пытались выкупать птицу вокруг своих площадок в частных подворьях, но в результате получили там еще больше птицы, так как, сами того не желая, создали дополнительный спрос, отмечает пресс-служба группы.​



Расширение возможностей содержания птицы без соблюдения соответствующих ветеринарных правил и возможности контроля со стороны регуляторов — это дополнительный риск ухудшения ситуации с гриппом перелетных птиц, сказал «Агроинвестору» Юшин. «Поэтому еще до принятия закона мы предупреждали, что нужно взвесить все “за” и “против”», — добавляет он. По его мнению, возможность содержания птицы на дачных участках могла бы быть актуальна в случае существенного падения промышленного производства и беспрецедентного роста цен, но сейчас подобных экстренных ситуаций нет: производство растет, а оптовые цены ниже, чем в прошлом году. Поэтому, продолжает Юшин, на данный момент нет повода для стимулирования содержания птицы на дачных участках, в то время как социальный и экономический эффект от этой меры для населения нельзя назвать высоким, а риски для промышленного производства повышаются. Причем в случае быстрого распространения заболевания они могут нанести урон и экспорту, а потеря рынков других стран — это потеря стимулов для инвестиций в дальнейшее наращивание производства.



В эпизоотическое благополучие и мероприятия по биологической защите на предприятиях были вложены существенные средства, напоминает Юшин. «Мы знаем, что один из некогда крупнейших наших производителей индейки — “Евродон” — обанкротился в том числе из-за нескольких вспышек гриппа птиц, и это многомиллиардные потери для экономики регионов, банковского сектора и в целом для России. Ради чего мы хотим рисковать?», — задается вопросом Юшин. Пресс-служба «Черкизово» добавляет, что беспрецедентные инвестиции в биобезопасность объясняются не только обязанностью соблюдать ветеринарное законодательство, но и чисто экономическими причинами: здоровая птица хорошо растет. Однако промышленные компании не смогут обеспечить полноценную безопасность, если в частных подворьях будет болеть птица без всякого контроля со стороны регуляторов.​



Ранее Давлеев говорил «Агроинвестору», что нужно четко контролировать поголовье птицы, которая содержится в ЛПХ и в садовых товариществах. Но проблема в том, что вряд ли у ветеринарных служб регионов есть ресурсы для того, чтобы следить за каждым участком. «То есть закон принят, механизм его работы не прописан, а финансовая структура, которая позволила бы гарантировать контроль за соблюдением строжайших ветеринарных правил населением, отсутствует,» — отмечал он. По словам Давлеева, этот закон уже привел к огромным потерям и ставит под вопрос существование птицефабрик: если садовые товарищества станут источником заражения промышленных стад, то ущерб будет многомиллиардным, а самое главное — сократится поголовье в масштабах страны, и цена на мясо птицы пойдет вверх.



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