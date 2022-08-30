«Продо» не будет продавать «Пермскую» птицефабрику

Птицефабрика «Пермская» является крупнейшим производителем куриного мяса в регионе «Продо»

Группа «Продо» не будет продавать птицефабрику «Пермская», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Пресс-служба «Продо» подтвердила «Агроинвестору» эту информацию, подчеркнув, что «Пермская» работает в штатном режиме, и поводов для обсуждения продажи предприятия или переориентации его на экспорт в данный момент нет. Источник «Коммерсанта» при этом утверждает, что собственник «Пермской» планирует расширять производство, чтобы получить возможность поставлять куриное мясо в Китай.



О возможной продаже предприятия стало известно в июле. Тогда сообщалось, что покупателем «Пермской» может стать «Комос Групп». Активом также якобы интересовались агрохолдинги «Дороничи» из Кировской области и «Агросила» из Татарстана. По данным источника «Коммерсанта», о покупке птицефабрики думала и ГАП «Ресурс». Представитель «Продо» тогда говорила «Агроинвестору», что компании регулярно поступают предложения по покупке или продаже активов разной специализации. Некоторые из них рассматриваются, по другим могут инициироваться переговоры с разными перспективами.



Сейчас птицефабрика «Пермская» является крупнейшим производителем куриного мяса в регионе, отмечает «Коммерсантъ». В год предприятие производит около 35 тыс. т бройлера под брендами «Троекурово», «Рококо» и «Ясная горка». По данным «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году выручка птицефабрики составила 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 112,6 млн руб.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, «Продо» могла отказаться от продажи актива на фоне улучшения ситуации на зерновом рынке, что позволяет снизить себестоимость кормов. Эксперт отметил, что «Пермская» птицефабрика — это единственное крупное предприятие по производству мяса птицы в Северном Прикамье, поэтому его дальнейшее развитие очень важно.



Основные компетенции «Продо» находятся в сегменте птицеводства, поэтому они умеют работать со всей технологией выращивания и переработки, сказал «Агроинвестору» исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. «Сейчас ожидается смещение потребления в сторону базовых продуктов, то есть отказ от полуфабрикатов, колбасных изделий и деликатесов в пользу мяса, так как его стоимость ниже, — рассуждает эксперт. — Поэтому, возможно, что стратегия среднесрочного развития активов "Продо" - фокус на производстве мяса птицы. Это разумная стратегия».



Кроме того, по мнению Корнеева, региональной специфики, которая повлияла бы на работу «Пермской» птицефабрики в крае нет. «Конечно, они не близки к центру России, но это предприятие уже давно в регионе, у него сложились цепочки поставок. Поэтому рисков владения активом практически никаких. А если бы предприятие кто-то приобрел, изменения бы точно были», — рассуждает он.



Группа «Продо» — один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных деликатесов. Среди активов компании — четыре птицефабрики и три мясоперерабатывающих предприятия, расположенные в Центральном, Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах. «Продо» также производит сырье и корма для входящих в группу перерабатывающих предприятий. Компания выпускает более 1,7 тыс. наименований колбасных изделий, продуктов из мяса птицы, охлажденных и замороженных полуфабрикатов, а также мясных деликатесов. Крупнейшие бренды «Продо»: «Клинский», «Омский бекон», «Троекурово», «Рококо», «УМКК», «Ясная горка», «УМКА» и др.



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