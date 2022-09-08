Банк «Траст» планирует продать птицефабрику «Русское зерно»

Предприятие может заинтересовать как федеральных, так и региональных игроков Pixabay

Банк непрофильный активов «Траст» готовит к продаже крупнейшее предприятие по производству мяса птицы и товарного яйца в Башкортостане — ГК «Русское зерно», сообщила пресс-служба банка. Торги на повышение планируется провести осенью, стартовая цена — 6,3 млрд руб. Переговоры о продаже ведутся как с отраслевыми, так и с непрофильными инвесторами.



Активы «Русского зерна» состоят, в частности, из производственного предприятия мощностью 65 тыс. т мяса бройлера и 750 млн яиц в год, трех площадок для выращивания цыплят (птицефабрики «Туймазинская», «Ашкадарская» и «Турбаслинские бройлеры»), двух площадок родительского стада и ремонтного молодняка («Юбилейная» и «Уфимская»), предприятия по переработке мощностью 25 тыс. т мясной продукции в год, комбикормового завода мощностью 240 тыс. т в год, а также 18 тыс. га сельхозземель, сообщила пресс-служба «Траста». Банк начал контролировать «Русское зерно» в марте 2019 года в процессе присоединения «Рост-банка». Ранее агрохолдинг контролировался экс-совладельцем «Бинбанка» Микаилом Шишхановым.



Замдиректора департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Дмитрий Бронников сказал «Коммерсанту», что «Русское зерно» — достаточно крупный актив, поэтому он может быть интересен как федеральным, так и региональным игрокам. По его словам, потенциально группа может войти в топ-20 крупнейших производителей бройлера и первую пятерку производителей столового яйца. Еще один фактор инвестиционной привлекательности актива — наличие нескольких направлений бизнеса. Правда, собеседник издания в крупной компании — производителе мяса отметил, что производство столового яйца, скорее, будет отпугивать потенциальных инвесторов, так как это низкодоходный бизнес, к тому же, этот рынок не растет.



Как ранее писал «Агроинвестор», стоимость мяса птицы снижается на фоне увеличения предложения и конкуренции со свининой. В последнюю неделю августа оптовые цены на тушку бройлера в центральной России снизились на 1,5% до 136 руб./кг, против примерно 140 руб./кг годом ранее. По данным Росстата, не неделю с 30 августа по 5 сентября средние розничные цены на курицу снизились на 0,4%, по сравнению с декабрем 2021-го — на 0,23%. Яйца, хотя и подорожали на 1,13% в течение недели, в среднем на 17,25% дешевле, чем в конце прошлого года.



«Русское зерно» реализует свою продукцию под брендами «Турбаслинский бройлер» и «Авдон». Основные направления работы холдинга — птицеводство, растениеводство, производство товарного яйца и продукции глубокой переработки — полуфабрикатов, колбасных изделий, деликатесов, и др. Продукция предприятия продается в 10 регионах России, а также экспортируется.



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