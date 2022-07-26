Одна из крупнейших птицефабрик Ленобласти не может возобновить работу

Если сроки передачи производства затянутся, то площадка может прийти в неработоспособное состояние Pixabay

Возобновление работы «Русско-Высоцкой птицефабрики» затягивается: CBS Commodities договорилась об аренде актива, однако управляющая компания — ООО «ПО "Русско-Высоцкая птицефабрика"» — не спешит передать производство. Инвестор видит в этом сознательное затягивание процесса, тогда как представители сельхозпредприятия настаивают, что сначала должны получить одобрение Федеральной налоговой службы, у которой находится в залоге его имущество, пишет «Коммерсантъ». CBS Commodities специализируется на поставках пшеницы, кукурузы и другой сельхозпродукции, а также управляет двумя элеваторами в Белгородской и Воронежской областях, комбикормовым заводом в Ленобласти.



Один из совладельцев управляющего птицефабрикой ООО «ПО "Русско-Высоцкая птицефабрика"» Михаил Осипов сказал изданию, что заинтересован в скорейшем завершении сделки и запуске предприятия. Стороны согласовали ее условия, но для передачи птицефабрики необходимы правовые основания. «Весь имущественный комплекс предприятия находится в залоге у Российской Федерации, которую представляет ФНС. Для того, чтобы передать его в долгосрочную аренду, необходимо получить согласование держателя залога», — уточнил Осипов (цитата по «Коммерсанту»).



«Русско-Высоцкая птицефабрика» не работает с апреля. В администрации Ленобласти ранее отмечали, что руководство приняло решение о закрытии предприятия в связи с планами по застройке его территории жильем, но после переговоров отказалось от этой идеи. Проектная мощность актива составляет 20 тыс. т продукции в год. CBS Commodities рассчитывает получить предприятие в счет долга за поставку корма, который составляет около 300 млн руб. Перезапуск птицефабрики может занять несколько месяцев, а инвестиции в ее модернизацию — до 200 млн руб. Но если сроки передачи производства затянутся, то площадка может прийти в неработоспособное состояние.



В начале мая «Новый проспект» писал, что CBS Commodities заинтересована в приобретении активов «Русско-Высоцкой птицефабрики», это позволило бы компании продолжить диверсификацию бизнеса. Представитель группы тогда уточнял изданию, что CBS Commodities заинтересована в сохранении и восстановлении производства на птицефабрике. «Пока возможность перезапуска производства есть. Однако нынешние владельцы фабрики, кажется, в этом не заинтересованы, полагают в CBS», — писал «Новый проспект».



По информации пресс-службы правительства Ленинградской области, «Русско-Высоцкая птицефабрика» входит в топ-5 сельскохозяйственных предприятий региона по объемам производства. В 2021 году она выпустила 15 тыс. т мяса бройлера. На предприятии работает около 400 сотрудников. Общая выручка фабрики за прошлый год составила около 1,5 млрд руб.

Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев говорит, что, скорее всего, руководство CBS Commodities не хочет ждать взыскания долга после всех необходимых процедур взыскания с птицефабрики — это обычно долго, и поэтому оно приняло решение взять актив в аренду. «Так можно получать возврат из операционной деятельности», — добавляет он. По словам Корнеева, рынок мяса птицы на данный момент перенасыщен, поэтому нельзя сказать, что птицефабрика — это легкий актив с гарантированной маржинальностью. При этом оценить долгосрочную перспективу сейчас крайне сложно ввиду экономической неопределенности.



«На сегодняшний момент отрасль находится в положительном экономическом состоянии, но ситуация на конкретном активе зависит от уровня его закредитованности и прочих обязательств, например необходимости капитальных вложений для устранения официальных предписаний. При этом смена менеджмента зачастую более ярко подсвечивает накопленную проблематику, в то время как предыдущий или действующий менеджмент мог сводить ее проявление к минимуму», — считает Корнеев. Источник «Агроинвестора» в отрасли говорит, что «Русско-Высоцкая птицефабрика» — достаточно проблемный актив в части владения им: большая часть земель была продана, передана через разные схемы под жилую застройку.



«Ситуация, на мой взгляд, конечно, тяжелая, — считает партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина. — Производство птицы низкорентабельный вязкий бизнес, и у предыдущих собственников “Русско-Высоцкой птицефабрики”, судя по всему, опустили руки, и они решили выйти из этого бизнеса. Понятно и пристальное внимание руководства Ленобласти к создавшейся ситуации — предприятие значимое для региона». Скорее всего, продолжает Корягина, интерес CBS Commodities к птицефабрике продиктован в первую очередь стабильностью канала сбыта для части своей продукции. «Так что особых рисков я здесь не вижу: новый потенциальный собственник будет заинтересован в развитии этого канала сбыта», — прокомментировала она «Агроинвестору».



Сама ситуация с «Русско-Высоцкой птицефабрикой» не выглядит безнадежной — при ее доле на рынке в 5-6% можно говорить о перспективах перезапуска предприятия: сбыт есть, производственные мощности и трудовые ресурсы в наличии, продолжает эксперт. Если новый собственник рассматривает эту фабрику как часть выстраиваемого вертикального холдинга, он вполне может жертвовать рентабельностью в этом звене за счет повышения устойчивости всей группы. Так что Корягина видит прямой экономический смысл в этой сделке.

