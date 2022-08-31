Стоимость мяса птицы упала ниже уровня прошлого года

Снижение цен связано с ростом предложения Е. Разумный

Оптовые цены на тушку бройлера в центральной России на неделе с 22 по 28 августа снизились на 1,5% до 136 руб./кг. Это ниже, чем в прошлом году, когда она стоила около 140 руб./кг, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на мониторинг Национального союза птицеводов (НСП). В 2021 году с конца июня оптовые цены на бройлера непрерывно росли, оставаясь выше предыдущих периодов, отмечает издание.



Информацию о снижении цен на мясо птицы «Коммерсанту» подтвердили в УК «Траст-Птицеводческие активы» (управляет ГК «Здоровая ферма»). Такую динамику в компании объяснили ростом производства мяса, прежде всего курицы и свинины. «Агроинвестор» обратился к крупным производителям мяса птицы — группе «Черкизово», «Агрокомплексу» им. Н. И. Ткачева и группе «Продо», однако они на момент публикации не предоставили комментарии.



Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов сказал «Коммерсанту», что снижение цен на тушку бройлера в конце августа — нетипичная картина, это можно объяснить растущими объемами производства мяса. Источник издания на рынке отметил, что вторая половина августа и первая половина сентября — один из самых сложных периодов на рынке мяса: россияне переходят на более активное потребление сезонных овощей, а ряд потребителей экономит в период подготовки к учебному году. По мнению Дальнова, стабилизация цен на мясо птицы вблизи достигнутых значений с небольшим сезонным повышением должна произойти в декабре.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев рассказал «Агроинвестору», что оптовая стоимость мяса птицы находится примерно на уровне прошлого года, возможно, немного снижается. Так, цена тушки бройлера к 31 августа составляет примерно 135 руб./кг, филе — 245 руб./кг, грудки — 185 руб./кг, крыла — 160 руб./кг. По данным заместителя председателя правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрия Леонова, в начале августа оптовая цена тушки бройлера составляла 143,1 руб./кг, голени — 169,7 руб./кг, грудки — 203 руб./кг, крыла — 174,2 руб./кг.



Корнеев говорит, что снижение цен связано с большим предложением товара. «Производство после неблагоприятного эпидемиологического фона на ряде предприятий восстановилось, причем не только по птице, но и по свинине. Мясной рынок сейчас испытывает серьезное давление», — сказал эксперт «Агроинвестору. Еще один важный момент, по его словам, уменьшение потребления в сегменте HoReCa. На этом фоне рестораны стали закупать меньше мяса птицы, и объемы пошли в розничные каналы продаж.



Ситуацию немного выравнивает стабилизация цен на зерновые, как на основной компонент кормов, продолжает Корнеев. «Я думаю, что рынок находится в равновесном положении между себестоимостью и ценой реализации. Производители находятся в зоне операционной прибыли», — оценивает он.



Леонов согласен, что цены на мясо птицы в целом по стране падают. Он сказал «Агроинвестору», что это связано с тем, что дешевеет кормовое сырье. «С одной стороны, снижение себестоимости и розничных цен на птицу — это хорошо, ведь в ситуации низкой покупательной способности это позволит сделать продукцию более доступной для населения, — рассуждает Леонов. — Но главное, чтобы скорость снижения цен не обогнала скорость уменьшения себестоимости. Пока для производителей действующие цены не убыточные, но все может очень резко измениться». Он считает, что текущее снижение цен может способствовать краткосрочному росту спроса, а его дальнейшая динамика будет зависеть от того, как долго цены будут уменьшаться.



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