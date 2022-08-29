За полгода производство индейки в России выросло на 20%

В отрасли индейководства продолжается реализация крупных инвестиционных проектов «Дамате»

В первом полугодии 2022 года производство индейки в России выросло на 19,2% — со 172,3 тыс. т до 205,4 тыс. т, сообщает Agrifood Strategies, проанализировав данные по всем хозяйствам и поставщикам племенного материала. Во втором квартале производители индейки столкнулись со сложностями в поставках многих компонентов, а также с ростом себестоимости. Несмотря на это, рост объемов выпуска произошел во всех сегментах — на крупных, средних и малых птицефабриках, в КФХ и личных подсобных хозяйствах.



При этом в отрасли продолжается реализация крупных инвестиционных проектов. Так, крупнейший производитель мяса индейки — ГК «Дамате» - расширяет мощности в Пензенской области, «Черкизово» - в Тамбовской, ПК «Урал» - в Башкирии, птицекомплекс «Южный» - в Ингушетии, нарастили объемы и индейководческие хозяйства Липецкой, Белгородской областей и Мордовии.



Также «Дамате» готовит к запуску крупнейший отечественный репродуктор второго порядка «Племенная индейка» в Тюменской области. Это позволит снизить зависимость отрасли от импорта инкубационных яиц примерно на 15%, отмечается в сообщении. Кроме того, восстанавливается производство после вспышки гриппа птиц на важном объекте Юга России — ставропольском «Агро-Плюсе», продукция которого вернется на полки магазинов уже в третьем квартале этого года.



Agrifood Strategies отмечает, что анализ текущего положения в мировом индейководстве показывает, что Россия уже пятый год подряд лидирует по темпам роста среди немногих стран, где не отмечается падения производства в этой сфере. По прогнозам компании, такая динамика позволит российским индейководам к концу года выйти на второе место по производству мяса индейки в мире при условии сохранения экономической стабильности отрасли и предотвращения вспышек гриппа птиц.



Совокупный объем производства индейководческой продукции по итогам 2022 года может достичь 420 тыс. т, прогнозирует Agrifood Strategies. В ближайшее пятилетие объем рынка мяса индейки в России может достигнуть 650 тыс. т в год, экспортный потенциал отрасли — на уровне 50 тыс. т в год стоимостью более $100 млн, оценивают аналитики компании.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что тренд на увеличение производства индейки действительно наблюдается. По словам эксперта, игроки рынка сейчас сталкиваются с классическими проблемами: доступность инкубационного яйца и компонентов кормов, а также переход россиян к экономии в потреблении, а индейка является, скорее, дорогим видом мяса. Он также отметил, что для успешной реализации продукции нужна более активная представленность индейки в каналах продаж.



Корнеев также считает, что сейчас достаточно сложно назвать индейководство привлекательной отраслью для инвестиций. «Инвестору необходимо обладать профильными компетенциями и как минимум ресурсами для обеспечения всего цикла выращивания и реализации», — добавил он.



Ранее Agrifood Strategies оценивала потребление индейки на душу населения в 2022 году почти в 3 кг в год, что, однако, в полтора раза ниже расчетных целевых уровней. Импорт индейки в этом году практически сойдет на нет, тогда как экспорт может удвоиться. По итогам 2021 года объем вывоза составил 21,7 тыс. т на $47,5 млн.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев ранее говорил, что индейководство в России активно развивается, за последние пять лет производство увеличивалось в среднем на 20% за год. «Наши индейководы уже вышли на достаточно высокий технологический уровень, чтобы заниматься такими сложными операциями как, например, искусственное оплодотворение для получения инкубационного яйца, что требует высочайшего уровня профессионализма», — говорил эксперт.



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