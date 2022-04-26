Россия вошла в тройку мировых лидеров по производству индейки

Российские индейководы на 100% зависит от импортного генетического материала «Дамате»

За пять лет производство мяса индейки в России выросло с 226,47 тыс. т до 400 тыс. т в убойном весе, что позволило стране занять третье место по выпуску этого виды птицы (на первом — США, на втором — Германия), сообщает консалтинговое агентство Agrifood Strategies. Таким образом, российские индейководы смогли обогнать Польшу, Италию, Францию — ведущих производителей индюшатины в Европе. За 2021 год выпуск индейки в России увеличился на 21,7%, что является рекордной динамикой и выделяет страну на фоне сокращения объемов у значительной части участников рейтинга.



«Несмотря на объективные трудности, стоявшие перед всем животноводческим сектором России в прошлом году, индейководство не только окончательно сформировалось как отдельная отрасль, но и позволило сохранить предложение на отечественном рынке мяса птицы на уровне 2020 года, компенсировав сокращение выпуска курятины», — говорится в сообщении компании. В нем также уточняется, что достижения индейководов стали возможны благодаря значительным инвестициям в отрасль со стороны крупных, средних и малых производителей, постоянно растущей популярности индейки у потребителей как «здорового» вида мяса, а также расширению взаимодействия поставщиков с розничными сетями и оптовыми покупателями.



Индейководство в России активно развивается, за последние пять лет производства увеличивалось в среднем на 20% за год, говорит президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Но, продолжает он, без достаточной собственной племенной базы рост невозможен. «Наши индейководы уже вышли на достаточно высокий уровень, чтобы заниматься такими сложными операциями как, например, оплодотворение инкубационного яйца, что требует высочайшего уровня профессионализма», — говорит эксперт.



Сейчас зависимость отрасли от импорта инкубационного яйца финального гибрида составляет 70%, а остальные 30% производятся от родительских стад, которые также ввозятся из-за рубежа, так что зависимость от поставок племенного материала составляет 100%. «К сожалению, наша племенная база индейководства потеряна. Мы не сможем ее восстановить, как это было сделано с бройлером. Поэтому сейчас стоит вопрос локализации родительских и прародительских стад, что возможно только при условии сотрудничества с западными селекционно-генетическими центрами, они располагаются в Великобритании, Франции, Канаде и США», — прокомментировал «Агроинвестору» Давлеев.



Лидер в производстве индейки в стране — «Дамате». Мощности компании расположены в Пензенской и Ростовской областях, также сейчас группа реализует крупнейший в стране проект по строительству племрепродуктора второго порядка в Тюменской области мощностью 12 млн яиц в год. По словам Давлеева, этот проект позволит закрыть потребности компании в инкубационном яйце минимум на 20-30%, так как она планирует выйти на годовой объем производства в 240 тыс. т, для чего нужно 30-40 млн яиц в год. Также у холдинга есть актив «Индюшкин двор» в Ростовской области, он производит около 8-9 млн яиц в год, примерно столько же группа закупает у компании Aviagen в Пензенской области.



Гендиректор «Дамате» Рашид Хайров уточнил «Агроинвестору», что по итогам 2021 года компания нарастила производство индейки на 33% до 200 тыс. т в убойном весе. По его словам, такая динамика стала возможна благодаря планомерной реализации индейководческих проектов компании в Пензенской и Ростовской областях. Так, в Пензенской области «Дамате» произвела 158 тыс. т индейки. В Ростовской области объемы выросли в 19 раз по сравнению с 2020 годом и составили 42 тыс. т в убойном весе. Значительный рост связан с перезапуском крупнейшего в регионе индейководческого комплекса мощностью 85 тыс. т мяса в год. В 2021 году «Дамате» поэтапно выводила мощности на плановые показатели. Сейчас компания продолжает реализацию всех ранее запланированных проектов, добавил Хайров.

