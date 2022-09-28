«Окское» вложит 1,8 млрд рублей в строительство птицефабрики в Подмосковье

Компания сможет выпускать около 1,7 млрд яиц в год «Окское»

Компания «Окское» построит птицефабрику на территории подмосковного городского округа Луховицы. Инвестиции в проект составят 1,8 млрд руб., сообщила пресс-служба Корпорации развития Московской области (КРМО), которая оказала компании содействие в подборе земельного участка для реализации инвестпроекта.



По словам заместителя председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, проект планируется запустить в конце 2024 — начале 2025 года. На птицефабрике будут выпускать порядка 1,5 млн яиц в сутки. В рамках инвестпроекта в Луховицах построят шесть цехов, в каждом из которых будет содержаться по 260 тыс. кур-несушек, и корпус для сортировки яиц.



Строительство новой фабрики станет для компании возможностью приблизиться к основному рынку сбыта — Москве и Московской области, что повысит эффективность логистики. Птицефабрика в Луховицах станет одним из самых современных и технологичных предприятий Подмосковья, отмечает пресс-служба КРМО. Большинство процессов на предприятии будет автоматизировано.



Директор по развитию «Окского» Иван Гришков, слова которого приводятся в сообщении, сказал, что сейчас «Окское» производит 3 млн яиц в сутки. С запуском нового производства в Луховицах компания сможет выпускать около 4,5 млн в сутки или 1,7 млрд яиц в год. «Яйцо является конечным этапом длинной производственной цепи, каждое звено которой вносит свой вклад в обеспечение потребителя качественным продуктом. «Окское» располагает всеми современными инструментами для управления процессами и контроля каждого звена этой цепи, что позволяет обеспечивать стабильно высокое качество яйца», — добавил Гришков.



О том, что «Окское» планирует строительство крупной птицефабрики в Московской области, «Агроинвестор» писал в прошлом году. Тогда пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья сообщала, что возведение предприятия начнется во второй половине 2022 года. Инвестиции оценивались в 1 млрд руб. Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев рассказал «Агроинвестору», что удорожание проекта объясняется увеличением стоимости оборудования, расходных материалов, ростом сроков доставки. «Причем подорожание коснулось не только российской стороны, то же самое происходит за рубежом», — отметил эксперт.



По словам Корнеев, объемы производства и потребления яиц в последнее время почти не меняются, к тому же этот рынок достаточно насыщенный и конкурентный. «Поэтому компании будет непросто найти нишу. В прошлом году в сентябре одно яйцо стоило 5,5 руб., средняя цена 2022 года — 5,7-5,8 руб. за штуку. Все подорожало, а рост цен на яйца не покрывает даже инфляционных издержек», — прокомментировал Корнеев. Что касается экспортного потенциала, то вывоз помогает российским производителям демпфировать сезонный спад, приходящий на летний период. Из всех видов птицеводческих направлений, яичное обладает наибольшей стабильностью, добавил Корнеев.



«Окская» птицефабрика — крупнейшее предприятие птицеводческой отрасли Рязанской области, относится к числу наиболее эффективных предприятий подобного профиля в России. Птицефабрика была основана в апреле 1972 года. Компания объединяет три птицефабрики, племптицерепродуктор, зерновое хозяйство и комбикормовый завод. Поголовье компании составляет 30 млн кур.



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