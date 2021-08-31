«Окское» построит в Подмосковье птицефабрику за 1 млрд рублей

Строительство новой птицефабрики позволит компании приблизиться к основному рынку сбыта «Окское»

Предприятие «Окское» планирует строительство крупной птицефабрики на территории городского округа Луховицы во второй половине 2022 года, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона со ссылкой на слова главы ведомства Сергея Воскресенского. Общий объем инвестиций в проект превысит 1 млрд руб. Предварительные предполагается, что объем производства составит более 456,3 млн яиц в год.



«Один из крупнейших производителей куриного яйца, предприятие «Окское», рассматривает Московскую область как приоритетный регион для дальнейшего развития, — сказал Воскресенский. — Для строительства птицефабрики на территории городского округа Луховицы подобран земельный участок. Строительство планируется начать во второй половине следующего года и завершить в течение 1,5 лет». Пресс-служба регионального Минсельхозпрода отметила, что предприятие будет обладать высоким уровнем экологической и биологической безопасности.



В мае Минсельхозпрод Московской области сообщал, что за первый квартал 2021 года валовое производство куриных яиц в регионе составило более 35 млн штук. За весь прошлый год было выпущено 140 млн штук, говорил тогда Воскресенский. Наиболее крупными птицеводческими предприятиями по производству яиц в регионе являются «Шепиловская птицефабрика» Серпуховского городского округа, Сергиево-Посадские птицефабрики «Майские просторы», «Генофонд» и «Смена», Наро-Фоминская птицефабрика «Элинар-Бройлер», а также «Кобб-Раша» из Богородского городского округа.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев отметил, что «Окское» - очень известный бренд с большими объемами производства. По мнению эксперта, строительство новой птицефабрики станет для компании возможностью приблизиться к основному рынку сбыта — Москве и Московской области. «Тем не менее, создание предприятия с нуля — очень долгая история. Срок возврата инвестиций в этой отрасли может занять длительное время, гораздо большее, чем, например, в бройлерном производстве, — сказал Давлеев «Агроинвестору». — Нужно учитывать, что Подмосковье — это зона, прежде всего, дачных участков. Поэтому найти землю, владелец которой не конфликтовал бы с местным населением и близлежащими строениями достаточно сложно».



По мнению Давлеева, более логичным было бы вложение средств в создание производства по глубокой переработке яиц, где больше добавленной стоимости. «Конечно географическое расположение — один из стратегических вопросов для компании. Но вложения в глубокую переработку яйца, по моему мнению, более интересно. Так делает, например, компания «Роскар» и ряд других», — говорит Давлеев.



Он также отметил, что рентабельной в яичном производстве невысокая и составляет 3-5%, что делает отрасль не очень привлекательной для инвесторов. «Хорошо то, что у компании «Окское» есть сырье, опыт, экспертиза. Это позволит учесть свои ошибки и создать проект, который будет близок к идеальному. Однако высокой рентабельности, которая в ускоренном темпе позволит вернуть вложенные инвестиции, проект не даст», — заключил Давлеев.



В мае Минсельхоз сообщал, что разработал механизмы поддержки, которые позволят сохранить финансовую устойчивость производителей и стабилизировать цены на мясо птицы и яйца. Так, увеличен максимальный размер льготного краткосрочного кредита для предприятий птицеводческой отрасли с 1 млрд до 1,5 млрд руб., также принято решение о пролонгации льготных инвесткредитов на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от высокопатогенного гриппа птиц.



По данным kartoteka.ru , АО «Окское» было зарегистрировано в апреле 1995 года в Рязанской области. Выручка предприятия по итогам 2020 года превысила 5 млрд руб., чистая прибыль составила около 326 млн руб. Компания входит в десятку крупнейших производителей яиц в стране. Предприятие объединяет три птицефабрики, племенной птицерепродуктор, инкубатор, два сельхозпредприятия по выращиванию зерна общей площадью 29 тыс. га и комбикормовый завод.

