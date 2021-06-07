Минсельхоз предложил птицеводам перейти на прямые контракты с ритейлерами

Снижение цен на яйца — сезонный фактор Pixabay

Минсельхоз предлагает производителям яиц перейти на их поставки в торговые сети по прямым контрактам, пишут «Известия» со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства. Прямой договор будет фиксировать стоимость на полгода-год. Сейчас торговые сети зачастую проводят закупки яиц у производителей через электронные тендеры. Ритейлеры самостоятельно выставляют свои заявки со стоимостью продукции, а производители конкурируют, снижая цену, чтобы отправить товар на прилавок, уточняет издание.



По состоянию на 2 июня, средняя оптовая цена на куриные яйца первой категории составила 48,6 руб., второй категории — 42,5 руб., приводят «Известия» данные Минсельхоза. Некоторые торговые сети заключают контракты на поставку товара по закупочной цене ниже себестоимости. Это небрендированные яйца, продающиеся через тендеры магазинов, отмечает издание. По информации Росптицесоюза, средняя цена яиц в закупке составляет 28-35 руб. за десяток при себестоимости 49-52 руб. При этом на полке они стоят 74-110 руб., добавляет Национальный союз птицеводов, приводят данные «Известия».



Гендиректор птицефабрики «Синявинская», одного из крупнейший в стране производителей яиц, Артур Холдоенко сказал «Агроинвестору», что предприятие уже использует систему прямых контрактов с торговыми сетями. По словам топ-менеджера, производство яиц сейчас стабильно. «Мы произведем столько, сколько и планировали. Пока мы идем с показателем на 8,3% больше, чем в прошлом году, — рассказал он. — Рыночная цена сейчас снизилась, но это сезонный фактор. Мы уверены, что в ближайшие две недели все стабилизируется».



По словам президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, переход на прямые контракты, теоретически, удобная опция. Между крупными птицефабриками и федеральными сетями прямые контракты уже существуют, однако их не так много, потому что насытить федеральные сети достаточным количеством яйца могут только самые крупные предприятия, объяснил эксперт «Агроинвестору». «Яйцо может храниться до 90 дней, поэтому его легко транспортировать, его можно свободно доставлять по территории России, поэтому у нас есть логистические потоки, обеспечивающие поставку свежего яйца из Белоруссии до отдельных городов в Сибири и в Казахстан. Единственное, при этом яйцо немного дорожает», — сказал Давлеев.



По его словам, с точки зрения организации бизнеса может возникнуть несколько проблем. Во-первых, любое вхождение нового продукта на полки торговых сетей всегда связано с маркетинговыми затратами, которые требуют дополнительного бюджета. При этом у некоторых, особенно мелких, производителей, его нет, отметил Давлеев. «Преимуществом для производителя стал бы постоянный и предсказуемый объем продаж с определенным уровнем цен, который гарантирует постоянный денежный оборот и который можно конвертировать в производственные параметры: закупку зерна, смену стада несушек и прочие расходы. Это очень хорошо для планирования и делает бизнес эффективным и предсказуемым», — объяснил Давлеев.



Во-вторых, по его словам, важны объемы производства яйца несушкой. «Их невозможно регулировать, можно только снизить поголовье, но при этом упадет и выручка. А вот цены на яйцо очень сильно меняются с предновогодних дней до середины лета. Поэтому стабильные поставки с предсказуемой и более-менее одинаковой ценой для потребителя помогли бы сократить ценовые ножницы между оптовыми поставками в разное время года», — считает Давлеев.



В-третьих, важна система прослеживаемости биобезопасности. Именно прямые поставки позволяют розничному оператору путем проведения прямых аудитов и регулярного получения анализов на безопасность и качество продукции менять условия договоров, отказываться от них, либо, наоборот, поощрять поставщика за соблюдения всех требований. «При этом, когда мы говорим про маркетинговые расходы, нужно учесть то, что у многих федеральных сетей есть определенные стандарты качества. Они могут заказывать не только упаковку, но и цвет скорлупы и насыщенность цвета желтка», — рассуждает Давлеев.



У операторов торговых сетей, как правило, существуют очень мощные аналитические ресурсы, продолжает эксперт. На основе оценки и расчета продаж по каждой SKU аналитики выявляют предпочтения потребителей. «Если торговой сети необходимы определенные параметры товара, это может повлечь за собой, с одной стороны, дополнительные расходы со стороны производителя, — говорит Давлеев. — С другой стороны, это привязывает производителя к конкретному покупателю, у него будет больше гарантий, что он будет на долгосрочной основе реализовывать свою продукцию по фиксированным договорным ценам».



В начале июня замглавы Минпромторга Виктор Евтухов призывал торговые сети повысить закупочные цены на куриные яйца. По его словам, это позволит избежать сокращения поголовья кур и дефицита на рынке в дальнейшем. Евтухов отметил, что на куриные яйца была очень высокая цена, но после принятия определенных решений и тендеров они значительно подешевели, цены упали до 40 руб. за десяток. Евтухов считает, что это грозит серьезными негативными последствиями агропромышленному комплексу.

