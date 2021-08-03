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Удмуртия впервые экспортировала яйца в ОАЭ

Объем поставок составил 437 тысячи штук

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

В пункт назначения груз прибудет в конце августа — начале сентября
Pixabay
В пункт назначения груз прибудет в конце августа — начале сентября
Pixabay

Удмуртская птицефабрика «Вараксино» (входит в «Комос Групп») впервые экспортировала 437 тыс. пищевых куриных яиц в Объединенные Арабские эмираты (ОАЭ), сообщила пресс-служба Минсельхоза республики. Продукция направлена морским путем через Новороссийск в порт Джебель-Али Дубая. В пункт назначения груз прибудет в конце августа — начале сентября.

Переговоры на поставку пилотной партии продукции были проведены в ходе Международной выставки Gulfood. Для того, чтобы осуществлять поставки продукции в ОАЭ, птицефабрика прошла длительный процесс аккредитации производства, сообщала пресс-служба Минсельхоза Удмуртии. В частности, чтобы соответствовать требованиям страны-импортера, предприятие использовало грант, который предоставило региональное агроведомство, для усовершенствования производства по программе поддержки несырьевого экспорта. По словам управляющего акционера «Комос Групп» Андрея Шутова, чтобы соответствовать всем требованиям ветеринарного законодательства России, ЕАЭС и Арабских Эмиратов, производственная площадка была отремонтирована и модернизирована. Сумма вложения составила 20 млн руб., а общая стоимость проекта превышает 56 млн руб.

«Комос Групп» поставляет продукцию в десять стран, одновременно с птицефабрикой «Вараксино» Казанский молочный комбинат впервые отгрузил продукцию в Азербайджан, сообщала пресс-служба холдинга.


Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева рассказала «Агроинвестору», что с января по май 2021 года в ОАЭ пищевые куриные яйца поставляла всего одна российская компания из Ленинградской области — птицефабрика «Синявинская». В указанный период Россия в целом экспортировала 212,4 млн пищевых яиц. Из них 49% было вывезено в пять стран: Казахстан, Украину, Киргизию, Беларусь и Армению. Еще 51% отправлено в страны дальнего зарубежья. Из них в Монголию было экспортировано 43%, в Абхазию — 3%, в ОАЭ — 2,5%, в Южную Осетию — 1,5%. Всего Россия поставляет пищевые яйца в 12 стран дальнего зарубежья.

По словам Бобылевой, сейчас наша страна экспортирует меньше пищевых яиц на фоне отсутствия роста производства. «Если говорить о перспективах, спрос на эту продукцию есть, те потребности в пищевом яйце, которые возникают за рубежом, мы способны удовлетворить», — прокомментировала она. По ее словам, главной сложностью при экспорте яиц является недостаточная конкурентоспособность российской продукции.

Екатерина Шокурова 

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