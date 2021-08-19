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Russian Crop Production — 2021/22

Компании

Птицефабрика «Волжанин» увеличит производство яиц на 20%

Компания вкладывает в модернизацию 800 млн рублей       

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

В прошлом году предприятие выпустило 1,4 млрд яиц
«Волжанин»
В прошлом году предприятие выпустило 1,4 млрд яиц
«Волжанин»

В 2024 году птицефабрика «Волжанин», крупнейший в стране производитель яиц, увеличит производство на 20%, сообщила пресс-служба правительства Ярославской области, где находится предприятие. До конца 2021 года «Волжанин» инвестирует в расширение и модернизацию порядка 800 млн руб., 600 млн руб. из которых уже вложено.

Сейчас компания стремится к увеличению объемов валового производства яиц и выходу на новый уровень технологичности. По словам гендиректора предприятия Людмилы Костевой, этот уровень обеспечивается за счет внедрения роботизированных комплексов при формировании коробов, упаковке туда яиц и заклейке коробов. Она отметила, что роботизация участков увеличивает скорость выпуска продукции на 43% по сравнению с использованием человеческих ресурсов.

Для дальнейшего развития компания также проведет ребрендинг продукции, в результате которого бренд «Волжанин» станет более целостным и точно соответствующим текущему положению бизнеса, дальнейшим планам, концепции и целевой аудитории, отметила пресс-служба правительства Ярославской области. Кроме того, по ее данным, в ходе модернизации предприятие начнет самостоятельно генерировать электрическую и тепловую энергии, что позволит оптимизировать затраты на энергоресурсы.

За 2020 год на «Волжанин» произвел 1,4 млрд яиц, что составляет 69,9% от общего объема их выпуска в регионе. В марте «Агроинвестор» писал о том, что в этом году компания планирует сохранить показатели на таком же уровне. Костева тогда говорила, что стоимость используемых в производстве ресурсов растет. Также она отмечала, что на фоне снижения покупательной способности населения и роста цен на мясную продукцию повышается спрос на яйца, поскольку потребитель переключается на животный белок по более доступной цене — то есть с мяса на яйцо, а в сегменте «яйцо» - на более дешевую категорию.

Екатерина Шокурова 

Агроинвестор
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