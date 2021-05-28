Минсельхоз: дефицита яиц в России не ожидается

Отпускная цены яиц сильно упала Д. Абрамов

Минсельхоз не ожидает дефицита куриных яиц на внутреннем рынке и оценивает ситуацию как стабильную и комфортную, сообщила пресс-служба министерства. Ведомство признает активный рост цен производителей в начале года, однако благодаря комплексу мер поддержки птицеводческой отрасли за последние несколько недель цены «значительно снизились», говорится в сообщении. Так, по данным министерства на 26 мая, стоимость яиц первой категории за месяц снизилась на 19,5%, второй категории — на 10,9%.



Одной из причин такой динамики стало замедление или прекращение роста цен на зерновые — фуражную пшеницу, ячмень и кукурузу, а также на подсолнечный шрот, которые являются основными компонентами кормов, сообщила пресс-служба Минсельхоза. В весенне-летний период цены производителей на яйца снижаются под действием сезонного фактора — уменьшения затрат на тепло, электроэнергию и другие составляющие себестоимости, отметило ведомство.



Свое заявление Минсельхоз сделал после того, как «Ведомости» со ссылкой на слова двух участников совещания в Минпромторге, которое прошло 26 мая, написали, что в России ожидается дефицит яиц на фоне роста издержек производителей: закупочные цены оказались ниже себестоимости производства. По данным издания, производители куриных яиц попросили Минпромторг помочь решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свою продукцию. Кроме того, сейчас отмечается сезонное сокращение спроса на яйца, что является традиционным после Пасхи.



Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева сказала «Ведомостям», что дефицит яиц может возникнуть из-за того, что некоторые компании могут пойти на сокращение поголовья несушек. Она пояснила, что ритейлеры закупают яйца по 36-45 руб. за десяток, при этом их себестоимость сейчас составляет в среднем 49-52 руб./десяток. Бобылева напомнила, что за последний год себестоимость в птицеводстве в среднем выросла на 20-25% из-за удорожания зерна, кормовых добавок, инкубационных яиц, упаковки и т. д. По ее словам, долго работать в убыток производители яиц не смогут. Накануне Бобылева говорила «Агроинвестору», что если цена реализации не будет покрывать производственные издержки, то в ноябре мы можем столкнуться с дефицитом товара. Однако снижение цен — сезонный фактор, добавляла она.



По данным Росстата, за неделю с 18 по 24 мая средние розничные цены на яйца снизились на 2,3%, правда, по сравнению с декабрем 2020 года они осталась дороже на 9,5%.

Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов сказал «Ведомостям», что союз обсуждает с Минсельхозом и Минпромторгом вопрос улучшения коммуникации с торговыми сетями, чтобы не допускать скачков цен как вверх, так и вниз. Он добавил, что речь об административном регулировании пока не идет. «Агроинвестору» Лахтюхов уточнил, что сейчас предпосылок для нехватки яиц нет. Однако ситуация с ценами на них крайне тревожная. «Сейчас отпускная стоимость столового яйца очень сильно упала. И текущие поставки по тендерным ценам составляют порядка 30 руб., плюс-минус 2 руб. за десяток, при себестоимости 52 руб. в среднем по отрасли, — приводит данные Лахтюхов. — Это ведет к существенным убыткам производителей». Кроме того, он отметил, что в начале лета традиционно наблюдается сокращение потребления яиц за счет перехода людей на свежие овощи. «Но в связи со значительным ростом цен, в том числе на овощную группу, мы надеемся, что стабильный спрос на яйцо сохранится», — заключил Лахтюхов.



Гендиректор птицефабрики «Синявинская», одного из крупнейший в стране производителей яиц, Артур Холдоенко сказал «Агроинвестору», что сейчас вопрос не в дефиците, а в профиците яиц на рынке. Именно этот фактор заставляет цены на продукт стремительно падать. «На торгах на следующую неделю для торговых сетей цена упала ниже 30 руб. за десяток, эта сумма не окупает при сегодняшней стоимости сырья, кормов, тары, упаковки, логистики и т. д. прямой производственной себестоимости, — объяснил Холдоенко. — Перед бизнесом встанет вопрос: зачем вести производство себе в убыток, если даже производственной себестоимости ты не окупаешь. Поэтому возможно снижение поголовья на время низкого спроса». Он добавил, что сейчас предприятия нарастили объемы производства, а спрос на яйца немного упал из-за сезонного фактора.



Минсельхоз считает, что в долгосрочной перспективе сохранению стабильной ситуации в отрасли будут способствовать новые меры поддержки. В частности, для предприятий птицеводства с 1 млрд руб. до 1,5 млрд руб. увеличен максимальный размер льготного краткосрочного кредита на одного заемщика. Накануне «Агроинвестор» писал, что в агроведомство начали поступать жалобы от птицеводов на то, что региональные власти не обеспечивают их льготными краткосрочными кредитами с повышенным лимитом. Также у предприятий, пострадавших от высокопатогенного гриппа птиц, появилась возможность пролонгации льготных инвесткредитов на срок до 12 лет. Для обеспечения кормовой базы введены льготные краткосрочные кредиты животноводам на закупку зерна, шротов, жмыхов и аминокислот. Все эти меры позволят поддержать рентабельность производителей и сохранить их финансовую устойчивость, уверены чиновники министерства.

