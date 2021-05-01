Перед Пасхой яйца в опте начали дешеветь

Спрос на яйца как наиболее дешевый животный белок продолжает расти «Синявинская»

По данным Росстата, за неделю с 19 по 26 апреля — накануне православной Пасхи (в этом году приходится на 2 мая) — средние розничные цены на яйца увеличились на 0,8%, при этом динамика оказалась ниже, чем в предыдущие две недели, когда яйца подорожали на 1,5% и 2,3%. По сравнению с декабрем 2020 года цены выросли на 14,2%. При этом в предыдущие несколько лет накануне Пасхи стоимость яиц не повышалась, а в прошлом году всплеск спроса вообще был смещен на более раннее время из-за карантинных ограничений и был связан с ажиотажными закупками продовольствия.



Повышение цен на яйца произошло задолго до Пасхи, в первую очередь из-за роста стоимости используемых в производстве ресурсов, а перед праздником удорожания не наблюдалось. Напротив, в конце апреля отпускные цены начали снижаться, рассказала «Агроинвестору» гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева. «Будут ли цены снижаться дальше? Не нужно этого ждать: предпосылок для уменьшения стоимости сырья нет, спрос на продукцию высокий. В такой ситуации снижение цен может привести только к сокращению производства», — добавила она.



По словам гендиректора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, рост цен на яйца в этом году был следствием нескольких факторов. Первый — сокращение производства, которое пришлось на начало года и было связано, в частности, с распространением гриппа птиц. По данным Росстата, по итогам января-марта выпуск яиц во всех хозяйствах составил 10,4 млрд штук, что на 2,4% меньше, чем годом ранее.



Второй фактор — увеличение спроса со стороны ритейла на 15%. По словам Лахтюхова, сейчас ситуация нормализовалась: сети сформировали заказы, и на данный момент тендеры идут на поставки с 3 мая. Кроме того, производство стало восстанавливаться после спада. «Эти факторы привели к тому, что начиная с прошлой недели наблюдается существенное снижение отпускных цен на яйцо», — рассказал «Агроинвестору» Лахтюхов.



Артур Холдоенко, гендиректор птицефабрики «Синявинская» Резкого роста спроса на яйца в этом году мы не наблюдали. Да, он был больше обычного из-за того, что на некоторых предприятиях фиксировались вспышки гриппа птиц, в связи с чем в ряде регионов снижалось производство. От этих регионов спрос был выше, чем обычно. Так что радикальных изменений не было — только сезонные. Недавно было повышение отпускных цен на яйца, связанный с формированием запасов торговых сетей перед Пасхой, но сейчас цены уже сильно корректируются вниз, что продлится до августа, но это тоже сезонный фактор.

Повышение цен на яйца в этом году было обоснованным — производителей проверяет ФАС, и вряд ли она найдет преднамеренное завышение, потому что птицеводы не хотят потерять своих потребителей, для которых эта продукция сейчас — самая дешевая среди белков животного происхождения, отмечает Бобылева. «Влияние снижения реально располагаемых доходов населения чувствуется: сегодня на птицеводческих предприятиях нет больших остатков. Мы также видим, что в некоторых сетях есть дефицит обеспечения заказов. Спрос на яйцо вырос еще в прошлом году и продолжает расти», — говорит Бобылева. Поэтому нужно не добиваться резкого снижения цен, а наращивать объемы производства, увеличивая инвестиционную привлекательность отрасли, заключила она. По словам Лахтюхова, спрос конечного потребителя на яйца, которые являются наиболее доступным видом животного белка, в этом году вырос по сравнению с 2020-м. Именно с этим связаны повышенные ожидания торговых сетей, добавил он.



Снижение цен на яйца в конце апреля зафиксировали не только отраслевые союзы, но и федеральные министерства: представитель Минсельхоза рассказал «Известиям», что ведомство допускает продолжение такой тенденции в ближайшее время благодаря уменьшению цен на производственные ресурсы, сокращению спроса после Пасхи и мерам поддержки со стороны государства. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отметил, что оперативные данные действительно говорят о том, что отпускные цены на куриные яйца снижаются.

