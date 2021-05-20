«Сибагро» может заняться выпуском инкубационного яйца

Зависимость от импорта инкубационного яйца достигает 20% Pixabay

«Аграрная группа — Управляющая компания», основным владельцем которой является председатель правления холдинга «Сибагро» Андрей Тютюшев, в конце марта стала владельцем ООО «Ясногорское» в Кемеровской области, следует из данных ЕГРЮЛ. Компания управляет птицефабрикой «Ясногорская», ранее входившей в группу «Сибирская губерния», которая планировала реализовать проект по производству индейки, но столкнулась с финансовыми сложностями.



В конце 2019 года имущество «Ясногорской» арендовал производитель мяса птицы «Енисейагросоюз» для выпуска инкубационного яйца. Мощность предприятия — 3 млн штук в год, уточняет «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора компании Александра Сычева. Он подтвердил изданию, что управление активом перешло к Тютюшеву. Имущество «Ясногорской» продается в рамках публичного предложения, начальная цена — 918,42 млн руб., прием заявок продлится до 18 июля.



По всей видимости, группа планирует выкупить актив и заняться производством инкубационного яйца. На портале HeadHunter «Сибагро» разместила вакансию эксперта по птицеводству. В ее описании говорится, что сейчас в состав холдинга входит птицефабрика «Томская», которая производит 41 тыс. т мяса бройлера и 103 млн яиц в год, в Кемеровской области планируется запуск площадки для выращивания родительского стада. «Сибагро» пока не комментирует детали проекта.



В марте во время совещания с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым птицеводы пожаловались на отсутствие у них собственных репродукторов, в связи с чем они вынуждены импортировать инкубационное яйцо, а цены на него сильно выросли, также наблюдался дефицит на фоне распространения гриппа птиц. Это спровоцировало временное сокращение производства мяса птицы и рост цен на него.



Национальный союз птицеводов (НСП) оценивает долю импорта на уровне 15-20%, общий объем рынка — примерно в 700 млн штук в 2020 году. В начале марта заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития и Минфину разработать предложения по полному импортозамещению инкубационного яйца.



Гендиректор НСП Сергей Лахтюхов считает решение «Сибагро» расширить птицеводческий дивизион за счет покупки птицефабрики «Ясногорской» абсолютно верным, особенно с учетом планов задействовать площадку под содержание родительского стада. «Учитывая мощности «Сибагро» в Томской области, компании, по нашей оценке, потребуется около 19 млн шт. инкубационного яйца. Конечно, в полном объеме «Ясногорская» их не обеспечит, но позволит значительно сократить зависимость от покупного инкубационного яйца, в том числе — импортного», — прокомментировал Лахтюхов «Агроинвестору».



В целом, интерес крупных птицеводческих холдингов к выпуску собственного инкубационного яйца в России растет, отмечает Лахтюхов. Это связано с несколькими факторами, и, прежде всего, с ценовым ралли на импортное инкубационное яйцо, говорит он. «Кроме того, из-за повышенного мирового спроса в начале года на импортное инкубационное яйцо, в первую очередь, со стороны таких крупных игроков как Китай, и Саудовская Аравия, увеличенное количество заявок от нашей страны не могло быть удовлетворено в полном объеме», — добавляет глава союза.



Еще один фактор, способствующий росту интереса инвесторов к выпуску инкубационного яйца — объявленные Минсельхозом меры поддержки по предоставлению компенсации части капитальных затрат на строительство и модернизацию репродукторов первого и второго порядка, продолжает Лахтюхов. «Пока документ находится в разработке, определяются критерии проектов, которые попадут под действие госпрограммы, но мы надеемся, что эти критерии не будут слишком жесткими для потенциальных инвесторов», — добавляет он. При этом Лахтюхов затруднился однозначно оценить, что лучше и эффективнее — строить репродукторы с нуля или покупать уже действующие предприятия и перепрофилировать их — здесь все зависит от стратегии компании.



Ранее о планах увеличения выпуска инкубационного яйца сообщала группа «Ресурс». Сейчас ее уровень самообеспеченности оценивается в 80%, еще 20% до последнего времени ввозилось из Нидерландов и Бельгии. После введения ограничений на поставки из этих стран на фоне распространения гриппа птиц, агрохолдинг был вынужден начать сотрудничество с другими экспортерами. Чтоб снизить зависимость от импорта, компания решила взять в аренду ростовские мощности «Белой птицы». В структуру комплекса входит четыре площадки для содержания ремонтного молодняка и родительских стад. По предварительным подсчетам, объем производства инкубационного яйца составит около 100 млн штук в год, что позволит полностью закрыть потребности «Ресурса».



«Сибагро» — один из крупнейших производителей мяса в России, по итогам 2020 года группа заняла десятое место в рейтинге «Агроинвестора». В состав холдинга входят 11 производственных предприятий в Томской, Новосибирской, Свердловской, Кемеровской, Тюменской областях, Красноярском крае и Бурятии — семь свинокомплексов, три мясокомбината и птицефабрика.

