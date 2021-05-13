«Русское поле» хочет увеличить производство мяса птицы с помощью фермеров

Инвестиции в проект могут составить 4,5 млрд рублей Pixabay

Агрохолдинг «Русское поле» начал тестировать в Нижегородской области инвестиционный проект по привлечению к производству мяса птицы фермерских хозяйств, пишет «Коммерсантъ». Таким образом предприятие планирует увеличить выпуск мяса птицы в регионе. В рамках проекта компания предлагает построить 42 фермерских цеха за 4,5 млрд руб.: 1,8 млрд руб. из них придется вложить частным хозяйствам, еще 2,7 млрд руб. инвестирует сама компания. По информации издания, на эти средства она создаст производства комбикормов и инкубационного яйца.



В рамках сотрудничества фермеры будут покупать у «Русского поля» суточных цыплят-бройлеров и комбикорм и выращивать птицу. Также компания будет консультировать фермеров по выращиванию птицы, финансовым и юридическим вопросам. После этого агрохолдинг будет выкупать у них взрослое поголовье на убой и самостоятельно продавать продукцию, пишет «Коммерсантъ». В результате в регионе появится около 20 новых фермерских хозяйств, которые будут работать по мировым стандартам и с соблюдением налогового законодательства, рассчитывает «Русское поле». На данный момент Нижегородская область обеспечена мясом птицы собственного производства на 53% (в том числе 38% производит агрохолдинг «Русское поле») и ежегодно закупает мясо птицы из других регионов на 5,8 млрд руб. В области производится 72 тыс. т мяса птицы в живом весе, пишет «Коммерсантъ».



Уже в этом году в рамках пилота компания планирует построить восемь птичников для четырех фермеров Павловского района, сообщило издание. После этого «Русское поле» предлагает с 2021-го по 2023 год возвести цеха по выращиванию птицы в Вачском, Сосновском, Павловском и Богородском районах Нижегородской области не далее, чем в 50 км от производств агрохолдинга. За пять лет компания сможет модернизировать убойную линию и участок разделки на птицефабрике «Павловская», увеличить мощность инкубаторов, построить комбикормовый завод в Дивееве и вторую комбикормовую линию на птицефабрике «Павловской». Также агрохолдинг планирует возвести новые птичники для содержания молодняка и родительского стада в Саратовской области. Благодаря этой работе производство мяса птицы в регионе вырастет до 23 тыс. т в год, пишет «Коммерсант».



Представители «Русского поля» уверены, что 1,8 млрд руб. фермеры смогут выделить только с помощью господдержки. Генеральный директор управляющей компании «Русское поле» Антон Романов сказал «Коммерсанту», что для реализации проекта необходимо выделить дополнительные средства из областного бюджета в Фонд агропромышленного комплекса для финансирования строительства фермерских цехов. Он также считает необходимым изменить правила финансирования и увеличить долю заемных средств на строительство помещений для выращивания сельскохозяйственных животных.



Однако губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил изданию, что у региона нет таких ресурсов для замены банковских кредитов и нет возможности докапитализировать местные институты развития по аналогии с банками. Он также предложил создать совет по привлечению ресурсов банков, поработать над новыми формами облегчения получения кредитных ресурсов, разработать формы безвозмездной поддержки, субсидирование капексов. Никитин дал поручение своему заместителю Андрею Саносяну заняться решением вопроса финансирования проекта агрохолдинга.



По мнению гендиректора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюкова, в России подобный проект может быть реализован только при условии обеспечения биобезопасности на всех этапах производства. Он сказал «Коммерсанту», что необходима полная гарантия того, что фермеры будут брать племенной материал только у заказчика и нигде больше. По его мнению, меры господдержки, особенно региональные, должны быть комплексными и предоставляться на федеральном и региональном уровнях.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев сказал «Агроинвестору», что данное предложение действительно является первым крупным проектом контрактного фермерства в области птицеводства. Ранее аналогичные попытки предпринимались в ограниченных масштабах в Краснодарском крае и Татарстане, но они не всегда заканчивались успехом, отметил эксперт. По его словам, это классическая модель производства мяса птицы в США, Бразилии и Европе. «С технической точки зрения проект весьма жизнеспособен при условии четкого разграничения ответственности между компаниями-заказчиками и фермерами. Однако не совсем понятно, каким образом будет финансироваться такой масштабный проект, — комментирует он. — Дело в том, что, например, в США фермер может получить заемные средства на строительство нужного количества птичников из расчета до 0,4% годовых сроком на 20 лет. Но я не уверен, что в России такие ставки реалистичны». Давлеев отметил, что основная нагрузка при реализации проекта ляжет на плечи фермеров, которые будут обязаны выполнить целый комплекс требований и показателей, по которым будет оцениваться и вознаграждаться его труд, в частности, сохранность поголовья, ежедневные привесы и конверсия корма.

