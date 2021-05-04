«Ресурс» увеличит производство мяса птицы

В прошлом году компания выпустила 591 тысячу тонн бройлера в убойном весе М. Стулов

В этом году ГАП «Ресурс» планирует произвести около 720 тыс. т мяса бройлера, увеличив результат 2020-го на 12 тыс. т (обе цифры — живой вес). Об этом «Агроинвестору» рассказал старший вице-президент, исполнительный директор компании Дмитрий Незнанов. «С точки зрения внешних факторов, объем будет зависеть в том числе от снятия ограничений по COVID-19, развития ситуации с распространением гриппа птиц и других», — уточнил он. В прошлом году группа выпустила 708 тыс. т мяса бройлера в живом весе (591 тыс. т в убойном) — на 63 тыс. т больше, чем в 2019-м.



Дальнейший рост производства будет зависеть от хода реализации проектов компании, отметил Незнанов. По его словам, в этом году «Ресурс» планирует модернизировать производственные объекты в Оренбургской области и завершить реконструкцию площадок для содержания родительских стад в Краснодарском крае и Адыгее, одна из них — «Кошехабльская» - уже была открыта в марте. «Кроме того, мы планируем ввести в эксплуатацию две новые площадки выращивания цыплят-бройлеров в Тамбовской области, — добавил топ-менеджер. — Если говорить о новых активах, то свое влияние, безусловно, окажет передача ГАП «Ресурс» в аренду объектов ростовского дивизиона ГК “Белая птица”».



О том, что «Ресурс» берет в аренду ростовские мощности некогда одного из крупнейших производителей мяса бройлеров — «Белой птицы», стало известно в середине марта. Соответствующее соглашение группа подписала с основным кредитором обанкротившегося актива — банком «Траст». Сделка позволит «Ресурсу» в кратчайшие сроки снизить зависимость от импорта инкубационного яйца: по предварительным подсчетам, объем его производства составит около 100 млн штук в год, что позволит полностью закрыть потребности компании.

При этом группа, несмотря на карантинные ограничения и непростую экономическую ситуацию в стране не приостанавливала проекты по расширению и модернизации производства, обращает внимание Незнанов. Так, весной 2020-го в состав холдинга вошли активы «Уральского бройлера», а осенью — распределительный центр в Московской области. Также в рамках проекта по расширению ассортимента продукции, ориентированного на внешние рынки, на четырех перерабатывающих комбинатах в прошлом году было установлено новое оборудование.



Пандемия COVID-19 в прошлом году стала основным фактором, оказавшим влияние не все бизнес-процессы. «Сейчас он продолжает испытывать нас на прочность, но в большей степени в отношении экспортных поставок, так как меры контроля при приемке продукции животного происхождения по-прежнему являются усиленными, — говорит Незнанов. — Например, вся российская продукция при экспорте в КНР проходит обязательную проверку на наличие РНК возбудителя вируса на упаковке».



ГАП «Ресурс» сохранила третье место в рейтинге «Агроинвестора» крупнейших производителей мяса, составленного по итогам 2020 года. Топ-25 компаний в сумме выпустили почти 6 млн т мяса в убойном весе — 53% от общего производства в стране и 65% — от выпуска в сельхозорганизациях. Полную версию рейтинга читайте в майском номере «Агроинвестора».

