Beyond Meat летом планирует представить растительное куриное «мясо»

Традиционное куриное мясо — самое доступное из всех видов мяса Pixabay

Beyond Meat, ведущая американская компания по выпуску альтернативного «мяса», этим летом планирует добавить в свою линейку куриное «мясо» на растительной основе, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Курица является самым популярным видом мяса в США, отмечает издание. Появление растительной «курятины» может помочь значительно расширить ассортимент Beyond Meat, которая уже производит «говядину» на гороховой основе, бургеры и сосиски.



Beyond Meat в течение многих лет экспериментировала с искусственной курицей, в том числе пыталась продавать замороженные растительные «куриные» продукты, но производство было прекращено в начале 2019 года, пишет Bloomberg. Недавно компания протестировала куриное «мясо» на растительной основе в KFC. В сети были представлены различные версии наггетсов в панировке, позже появился продукт, который «более точно воспроизводит мышечную структуру», говорил в интервью Bloomberg в 2020 году гендиректор компании Итан Браун. В марте 2021 года директор по развитию Beyond Meat Чак Мут сказал изданию, что растительное куриное «мясо» появится в линейке продуктов компании «в относительно ближайшем будущем».



Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин абсолютно уверен в том, что перспективы натурального мяса гораздо более радужные, чем перспективы растительных имитаций или выращенного в лабораторных условиях мяса. «Это совершенно очевидно, исходя из анализа потребления и динамики населения разных стран, придерживающегося вегетарианства. Доля людей, которые отказываются от натурального мяса по разным причинам, остается крайне низкой и практически не меняется многие годы», — сказал он «Агроинвестору». По его данным, среднее потребление натурального мяса в мире составляет 43 кг на человека в год, в богатых странах — 82-83 кг, в России — 76-77 кг. «Из этого можно сделать вывод о том, что по мере роста благосостояния людей в бедных странах, где население быстро растет, первое, что они будут добавлять в свою корзину потребления — это натуральное мясо, то есть белки животного происхождения, потому что растительного белка у них в целом хватает, и даже его они будут потреблять в натуральном виде, — рассуждает Юшин. — Этим людям участвовать в хайпе потребления бургера из гороха, крахмала и сои бессмысленно. Их статус, в том числе социальный, будет определяться количеством натурального мяса, которое они едят. К модным тенденциям эти люди не станут присоединяться в силу иного мировоззрения и культуры. Таких людей на планете больше, чем тех, кто наблюдает за развитием рынка растительных имитаций мясной продукции».





Однако он отметил, что это не значит, что объем потребления заменителей натуральной мясной продукции не будет расти. «Я думаю, что там будет волнообразная тенденция: будут периоды, когда люди начнут потреблять больше суррогата в связи с его новизной и модой, потом интерес будет падать из-за того, что потребители, попробовавшие альтернативное «мясо», вернутся к животному продукту», — считает Юшин. По его словам, быстрый рост спроса на растительное «мясо» потребует колоссального увеличения производства растительных ингредиентов, кроме того, увеличение спроса может привести к повышению цен на сырье для бургеров из бобов и крахмала.











Главный аналитик группы «» Рустам Хафизов сказал «», что растительное мясо любых видов является нишевой продукцией и в ближайшем будущем продолжит ей оставаться. Кроме того, по прогнозу Продовольственной организации ООН (FAO), потребление натурального мяса в мире в следующие 10 лет будет расти — с 34,7 кг до 35,1 кг на душу населения, отметил Хафизов. «Важным вопросом остается польза растительного мяса, так как, съедая его кусок, человек получает продукт глубокой переработки, содержащий наряду с растительными компонентами различные добавки, которые позволяют имитировать вкус и консистенцию мяса. Самое главное, что потребитель получает совсем иной набор питательных веществ, в том числе аминокислот», — объяснил он. По его словам, в России в перспективе десяти лет не будет заметного резкого увеличения доли растительного мяса в потребительской корзине — она будет оставаться незначительной.

Управляющий партнер фонда Fuel for Growth, эксперт рынка FoodNet НТИ Андрей Зюзин считает, что расширение ассортимента продукции на растительной основе — предсказуемый шаг для Beyond Meat. После запуска новых видов продукции логично продолжить экспансию на другие популярные изделия, где курица — очевидный выбор, сказал он «Агроинвестору». «Например, российский проект Hi! от белгородской “Эфко” тоже идет таким путем и уже выводит на рынок растительные наггетсы. Можно предположить, что следующим шагом для всех крупных игроков может быть выход на рынок растительных альтернатив морепродуктов», — считает Зюзин. По его словам, рынок продуктов питания на основе растительных протеинов находится в стадии бурного роста, а у Beyond Meat есть хороший опыт вывода на рынок новых продуктов, опыт масштабирования производства и доступ к финансированию.



Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов уверен, что появление растительной курятины — «хайповая и исключительно нишевая история». «Сейчас любые виды альтернативной продукции, в том числе животноводческой, привлекают особое внимание, но в среднесрочной перспективе я не верю в какой-либо значимый успех в этой сфере. Животноводческая продукция в любом случае останется популярной, — уверен он. — А пока стоимость такого альтернативного мяса сильно отличается от классической продукции, растительное «мясо» будет оставаться «игрушкой» на столе у наших потребителей». Кроме того, мясо птицы есть и будет самым доступным и полезным видом животного белка, сказал Лахтюхов «Агроинвестору», отметив, что на рынке уже были представлены различные растительные «новинки-игрушки», которые то появляются, то исчезают. «Были искусственные соки и масло, теперь появилось искусственное мясо, посмотрим на его судьбу», — заключил он.



Координатор проекта «Едим лучше» Алексей Иванов согласен, что куриное мясо — самое дешевое из всех видов, что сильно влияет на его популярность среди покупателей. При этом на данный момент фокус многих производителей альтернатив направлен на другие виды мяса — в первую очередь, на говядину, поэтому разница в цене на альтернативы курицы заметно выше по сравнению с традиционным мясом, сказал он «Агроинвестору». Тот факт, что Beyond Meat снова возвращается к производству альтернатив куриному мясу говорит о том, что это может значительно увеличить доступность таких продуктов, считает Иванов.



Между тем, рост спроса на куриные крылышки в США вызвал дефицит продукции в ресторанах быстрого питания страны, из-за чего цены на закуску стали стремительно расти. Об этом сообщил Dayton Daily News со ссылкой на заявление Национального совета производителей мяса курицы США. Рост числа заказов ведомство связывает с пандемией коронавируса. Также нехватка крылышек объясняется аномальными холодами в Техасе и соседних штатах в начале 2021 года, которые привели к сокращению поголовья кур.



Нехватку продукции особенно остро почувствовали в городе Баффало, штат Нью-Йорк, который считают родиной знаменитой закуски. Так, менеджер одного из ресторанов сети Duff’s Famous Wings Джефф Фезер заявил Dayton Daily News, что доля заказов на вынос составляет около 60% против 40% до пандемии, а крылышки являются самым популярным блюдом. Он также отметил, что поставщики не всегда могут выполнить заказы и иногда привозят лишь 30 ящиков крыльев из 50 нужных. Гендиректор сети Roosters из Огайо Дэн Понтон в беседе с изданием рассказал, что сейчас стоимость куриных крыльев является самой высокой за последние 33 года: фунт крыльев стоит примерно $2,75.