Птицеводы жалуются на неполучение новых мер поддержки

Баланс рынка мяса птицы постепенно восстанавливается Alltech

В Минсельхоз начали поступать жалобы от птицеводов о том, что региональные власти не обеспечивают их льготными краткосрочными кредитами с повышенным лимитом до 1,5 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление замминистра сельского хозяйства Елены Фастовой, которое она сделала на отраслевом совещании 25 мая. По ее словам, регионы продолжают выдавать кредиты в прежним лимите — 1 млрд руб., а некоторые даже снизили его. Повышенные лимиты выплачиваются только в Воронежской, Ростовской, Свердловской, Омской и Томской областях, Краснодарском и Приморском краях, а также в Татарстане, выяснило издание. Всего Минсельхоз одобрил 138 заявок на 24 млрд руб.



В марте Минсельхоз и участники рынка договорились, что компании смогут брать краткосрочные кредиты размером до 1,5 млрд руб. и в свою очередь не будут повышать цены на курятину и яйца, несмотря на рост себестоимости. Вместе с тем, правительство Свердловской области не видит потребности в увеличении лимитов льготных краткосрочных кредитов, пишет «Коммерсант». По данным издания, в Ленинградской и Ульяновской областях, а также на Ставрополье не получали соответствующих заявок от производителей. В Крыму увеличить лимит намерены в июне.



Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал «Коммерсанту», что дополнительные деньги необходимы отрасли. Птицефабрики весь прошлый год старались сдерживать цены, следствием чего стало «частичное вымывание оборотного капитала». Кроме того, дорожают компоненты производства: инкубационные яйца, витамины и аминокислоты, тара и прочее. По словам президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, рентабельность в птицеводстве находится ниже того уровня, который предполагает полноценное развитие бизнеса: она составляет 5-7% вместо необходимых 15%. Эксперт рассказал «Коммерсанту», что если в такой ситуации небольшое предприятие возьмет еще больший кредит, оно не справится с его выплатой, а банки ставят под сомнение возвратность этих денег.



Гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева сказала «Агроинвестору», что в союз информация о проблемах с новыми мерами господдержки не поступала ни от одного предприятия. «На наш взгляд, все идет нормально», — сказала она. По ее словам, сейчас отрасль не испытывает проблем с поставками инкубационного яйца, все технологические графики выполняются, а объемы производства выравниваются к уровню прошлого года. «Есть проблема с катастрофическим снижением цен на пищевое яйцо, — добавила Бобылева. — Если мы будем торговать продукцией, в частности, яйцом, цена которого не покрывает издержки производства, то в ноябре мы можем столкнуться с дефицитом товара. Но это сезонный фактор».



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев менее позитивно оценивает ситуацию с инкубационным яйцом. По его словам, отрасль все еще испытывает проблемы с его поставками. «И пока предпосылок быстрого и полного восстановления как поставок, так и ветеринарного благополучия нет. В любом случае сейчас будут инвестпроекты, связанные с родительским стадом, для снижения рисков. Также будут дополнительные инвестиции в биобезопасность», — прокомментировал он «Агроинвестору». В целом, сейчас цены на продукцию птицеводства начали снижаться, постепенно баланс рынка восстанавливается, добавил Корнеев. Также, по его словам, есть определенные сложности с компонентами кормов, учитывая ограничения их ввоза. «На сегодняшний день риски наблюдаются в тех составных частях производства, которые импортируются», — уточнил эксперт. По его оценке, спрос на продукцию птицеводства сейчас нормальный, сложностей с реализацией нет.

