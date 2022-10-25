«Траст» выставил на торги холдинг «Ростагро»

Под контролем «Ростагро» 240 тысяч гектаров земли Pixabay

Банк непрофильных активов «Траст» выставил на открытые торги один из крупнейших растениеводческих холдингов в России — ГК «Ростагро», сообщила пресс-служба банка. На продажу выставлены 100% долей в уставных капиталах компаний группы: ООО «ТрастАгро-Нива 1», ООО «ТрастАгро-Нива 2», ООО «ТрастАгро-Нива 3», ООО «ТрастАгро-Элеватор», ООО «Кургановский», ООО «Управляющая компания «Ростагро», а также 99,56% паев ЗПИФ «Капитальные вложения» и права требования к ООО УК «Ростагро» и ООО «Кургановский». Торги пройдут на повышение на площадке Российского аукционного дома 12 декабря. Начальная цена лота — 14,4 млрд руб. Заявки принимаются до 5 декабря.



Группа занимает 18-е место в рейтинге крупнейших землевладельцев страны, опубликованном BEFL в июле. Под ее управлением находится 240 тыс. га, основной земельный массив расположен в Пензенской и Саратовской областях. По информации пресс-службы «Траста», более 80% земельного банка «Ростагро» находится в собственности, 10% — в долгосрочной аренде. Компания полностью обеспечена тракторной техникой и на 50% — уборочной. Предприятие «ТрастАгро-Элеватор» обеспечивает возможность единовременного хранения 145 тыс. т готовой продукции, в том числе в элеваторе вместимостью 75 тыс. т. По итогам 2021 года выручка группы компаний «Ростагро» составила 5 млрд руб., EBIDTA — 2,7 млрд руб., рентабельность по EBIDTA — 54%. 90% выручки компании приносит пшеница и подсолнечник в равных долях, остальную часть — соя.



Управляющий партнер, адвокат юридической группы «Ратум» Ольга Романова говорит, что сделки с такими суммами не рассчитаны на рядовых участников рынка. В документации, связанной с торгами, сказано, что разрешение ФАС на сделку должно быть готово к 12 декабря. Там также говорится, что большая часть задолженности переуступаемых прав указывается под меткой «с дефектом». Окончание сроков исковой давности — 31 декабря 2022 года. «Можно предположить, что это внутренняя сделка. Кто в ней заинтересован — понять по внешним маркерам сложно. Банк, который уступает права требования, указывает, что документы, подтверждающие правоспособность сторон и полномочий отсутствуют. Возникает вопрос, кто купит задолженность, в которой нет подтверждения прав на уступаемый долг», — прокомментировала она «Агроинвестору».



В конкурсной документации указана сумма задатка — 721 млн руб. «Как правило, при такого рода консолидации все делается под конкретное заинтересованное лицо. У всех компаний «Траст Агро» единый учредитель — сам банк «Траст». Его акционерами являются Банк России и «Открытие». При этом Банк России находится под санкциями, поэтому это может быть одним из способов сохранить бизнес, используя легальные инструменты», — предполагает Романова.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что «Ростагро» - хороший консолидированный актив. Единственный недостаток в том, что он находится далеко от экспортных рынков, в зоне «достаточно рискованного земледелия», отметил эксперт. Он считает, что этот актив теоретически может купить непрофильный игрок, однако предпочтительнее, чтобы это была опытная аграрная компания, так как может возникнуть много проблем, например, низкие цены, логистика, подбор технологий и другие.



Инвестиционный банкир Илья Шумов ранее говорил «Агроинвестору», что сделка по продаже «Ростагро» может стать самой крупной с точки зрения площади земельного банка за последние пять лет. Сопоставимая по площади продажа была в 2017 году, когда Black Earth Farming продал 224 тыс. га «Волго-Дон Агроинвесту». По мнению эксперта, активами «Ростагро» могут в первую очередь заинтересоваться крупные агрохолдинги, в особенности те, у которые имеются земельные активы в близлежащих регионах.





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