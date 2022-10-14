«Траст» выставит на продажу холдинг «Ростагро»

Сделка может стать крупнейшей по площади за последние годы М. Стулов

Банк непрофильных активов «Траст» в октябре планирует выставить на продажу ГК «Ростагро», сообщила пресс-служба банка. За актив планируется выручить не менее 14,4 млрд руб. Торги пройдут на повышение. Представитель пресс-службы «Траста» рассказал «Агроинвестору», что ориентировочная дата проведения торгов — 07 декабря 2022 года. В состав лота войдут доли в шести компаниях холдинга (УК «Ростагро», ООО «Кургановский», «Трастагро-элеватор», «ТрастАгро-Нива 1», «ТрастАгро-Нива 2», «ТрастАгро-Нива 3»), закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Капитальные вложения», а также права требования к структурам группы в размере 2,2 млрд руб.



Группа занимает 18-е место в рейтинге крупнейших землевладельцев страны по общей площади, опубликованном BEFL в июле. Под ее управлением находится 240 тыс. га, основной земельный массив расположен в Пензенской и Саратовской областях. По информации пресс-службы «Траста», более 80% земельного банка «Ростагро» находится в собственности, 10% — в долгосрочной аренде. Компания полностью обеспечена собственной тракторной техникой и на 50% — уборочной. В каждом производственном подразделении предприятий организовано обслуживание и текущий ремонт сельскохозяйственной техники и автотранспорта.



ГК «Ростагро» - один из крупнейших растениеводческих холдингов в России. Группа занимается выращиванием, хранением и продажей зерновых, зернобобовых и масличных культур. Согласно собственным данным компании, ее производственные мощности позволяют хранить 145 тыс. т готовой продукции. Выручка группы по итогам 2021 года составила 5 млрд руб., EBIDTA — 2,7 млрд руб., рентабельность по EBIDTA — 54%. При этом 90% выручки компании приносит пшеница и подсолнечник в равных долях, остальную часть — соя.

Инвестиционный банкир Илья Шумов сказал «Агроинвестору», что сделка «Ростагро» - может стать самой крупной с точки зрения площади земельного банка за последние пять лет. Сопоставимая по площади продажа была в 2017 году, когда Black Earth Farming продал 224 тыс. га «Волго-Дон Агроинвесту». По мнению эксперта, активами «Ростагро» могут в первую очередь заинтересоваться крупные агрохолдинги, в особенности те, у которые имеются земельные активы в близлежащих регионах. Также интерес к активу могут проявить непрофильные инвесторы со значительным объемом ликвидности.



Шумов отметил, что продажа «Ростагро» предусмотрена стратегией банка «Траст» по реализации активов. «Изначально продажа группы ожидалась в начале 2023 года, но «Траст» решил предложить актив к реализации немного раньше, что, возможно, связано с текущей ситуацией на рынке», — считает он.



В сентябре в ходе XV отраслевой бизнес-конференции «Агроинвестора» «Растениеводство России-2022/23» Шумов рассказывал, что стоимость российских растениеводческих активов остается стабильно высокой. По данным Россельхозбанка, с начала 2017-го по сентябрь 2022 года было закрыто 37 сделок по купле-продаже растениеводческих активов, их совокупный объем составил порядка 161 млрд руб. «Растениеводческие активы пользуются хорошим спросом у инвесторов, поэтому цены на них находятся на высоком уровне», — говорил эксперт.



Также он обращал внимание, что в ближайшее время растениеводство продолжит оставаться самым интересным для инвестиций сектором АПК — как со стороны непрофильных инвесторов, так и со стороны крупных растениеводческих холдингов, которые, несмотря на сегодняшние низкие цены на зерно и масличные, понимают, что в долгосрочной перспективе они вернутся на более высокие уровни. При этом в перспективе эксперт ожидает некоторого смягчения стоимости растениеводческих активов из-за падения цен на растениеводческую продукцию.



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