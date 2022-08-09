Новый владелец может получить бизнес Tetra Pak в России за 1 евро

Сейчас завод Tetra Pak обеспечен сырьем и компонентами как российского, так и импортного производства ЦРПТ

Российское подразделение шведской компании Tetra Pak сменит владельца. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, теперь единственным акционером АО «Тетра Пак» станет ООО «Итон Инвестментс». По данным агентства, сумма сделки составляет 1 евро. Собеседник «Интерфакса» также сообщил, что сделка еще проходит конечные этапы, а работа над новым брендом начнется после завершения формальностей.



В июле производитель упаковки Tetra Pak объявил о сворачивании оставшихся операций в России из-за невозможности поддерживать операционную деятельность. При этом компания договорилась о продаже российского подразделения местному руководству. В марте Tetra Pak заявила о планах сократить ассортимент и прекратить выпуск упаковок для вина в России. Производитель также уведомил российских клиентов о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за нехватки ряда комплектующих.



Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов сказал «Агроинвестору», что никаких серьезных изменений для российского рынка смена владельца российского бизнеса Tetra Pak не принесет. «Компания вот уже несколько месяцев de facto работает в автономном режиме, преодолевая ограничения, которые были введены, с одной стороны, новыми пакетами санкций, с другой — правилами штаб-квартиры», — сказал он.



Белов подчеркнул, что сегодня завод Tetra Pak обеспечен сырьем и компонентами как российского, так и импортного производства, компания полностью самостоятельно занимается сорсингом. «Так что с точки зрения операционной деятельности ничего принципиально не поменяется. Предприятие продолжит работать на рынке и обеспечивать клиентов всеми ключевыми видами упаковки», — заключил Белов.



Директор по коммуникациям ГК «ЭкоНива» Ирина Синицына сказала «Агроинвестору», что все договоренности и контракты с компанией продолжают действовать без изменений, в том числе по поставке оборудования на строящийся завод группы в Маслянинском районе Новосибирской области. «Упаковочный материал поставляется согласно заключенным контрактам», — добавила она.



Производители молока начали жаловаться на проблемы с упаковкой из импортных материалов еще в марте. Тогда они предупредили Минпромторг, что в связи с этим возможны перебои в поставках продукции. Также они отправили обращение по этому поводу в Союз переработчиков пластмасс.

