Правительство предложило производителям упаковки отвечать за ее утилизацию

Законопроект предлагает производителям упаковки и товаров или их импортерам для исполнения РОП самостоятельно строить инфраструктуру или заключать договоры с утилизаторами М. Стулов

В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко разработали поправки к базовому закону «Об отходах производства и потребления», сообщает «Коммерсантъ». Согласно изменениям, ответственность за утилизацию упаковки переносится с производителей товаров на тех, кто выпускает тару.



Возвращение к инициативе, от которой отказались при создании законодательства о расширенной ответственности производителей и импортеров (РОП) за отходы товаров и упаковки, должно решить проблему администрирования экосбора и прозрачности рынка РОП, а также увеличить использование вторсырья, считают авторы проекта и представители рынка.



Законопроект предлагает производителям упаковки и товаров или их импортерам для исполнения РОП самостоятельно строить инфраструктуру или заключать договоры с утилизаторами, которые состоят в реестре ППК РЭО. При этом возможность организации компаний в ассоциации для самостоятельного исполнения РОП закрывается.



Производители или импортеры упаковки становятся ответственными за утилизацию всей массы произведенной упаковки с введением понижающего коэффициента при использовании вторсырья. Экосбор, который представляет собой неналоговый платеж в бюджет тех производителей и импортеров, которые передали исполнение РОП государству, станет «окрашенным» (целевым) и будет направлен на «обеспечение утилизации».



Работа над поправками к закону велась по поручению президента, который указал на необходимость перезапустить признанную малоэффективной систему РОП в России. По данным «Коммерсанта», законопроект передан на согласование в ведомства.



С нововведениями не согласно большинство представителей ассоциаций производителей упаковки, опрошенных изданием, они опасаются роста финансовой нагрузки на предприятия. При этом представитель Лиги переработчиков макулатуры Денис Кондратьев считает, что инициатива не только позволит отказаться от раздувания штата проверяющих в Росприроднадзоре и ППК РЭО, но и вытеснит с рынка неперерабатываемую упаковку, что формирует предпосылки для создания экономики замкнутого цикла.



Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов сказал «Агроинвестору», что законопроект о расширенной ответственности производителей существует уже несколько лет, и в результате диалога государства и отраслевого сообщества была согласована позиция об ответственности производителя продуктов питания за утилизацию упаковки. «В текущей редакции производитель пищевой продукции имеет возможность управлять своими издержками в рамках РОП, подбирая оптимальный портфель упаковочных решений», — сказал он. Белов добавил, что резкие изменения в концепции РОП неожиданны для бизнеса, они требуют детальной проработки всех рисков, особенно в текущей непростой экономической ситуации.



На прошлой неделе Минпромторг сообщил, что совместно с Минпромторгом и участниками молочного рынка проводит работу по обеспечению отрасли упаковочными материалами. Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили ТАСС о создании рабочей группы по организации обеспечения производителей молочной продукции необходимым объемом упаковки. Чиновникам пришлось пойти на такие меры в связи с угрозой перебоев поставок от шведско-швейцарского холдинга Tetra Pak. Правда, директор по связям с общественностью «Союзмолоко» Мария Жебит говорила «Агроинвестору», что, по информации союза, Tetra Pak продолжает работать на российском рынке, ведутся оперативные переговоры со всеми заказчиками, чтобы устранять возникающие проблемы. ​



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