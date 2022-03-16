Производители молока предупредили о нехватке тары

Значительное число производителей тары делают продукцию в России, но компоненты импортируют М. Стулов

У производителей молочной продукции в России возникли проблемы с упаковкой из импортных материалов, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в одной из крупных компаний отрасли. Производители предупредили Минпромторг, что в связи с этим возможны перебои в поставках. Также они отправили обращение по этому поводу в Союз переработчиков пластмасс. Там факт его получения уже подтвердили.



Собеседник издания в компании-изготовителе уточнил, что при производстве соков и молока компании используют асептическую упаковку. Она позволяет дольше сохранять продукцию. Стерилизация тары и продукта проходит по отдельности. После упаковку наполняют напитком и запечатывают в стерильных условиях. Такие упаковки на территории России делают только два завода: Tetra Pak и Elopak. Эти предприятия не только импортируют тару, но и ввозят в страну материалы для ее изготовления. Elopak на прошлой неделе приостановил работу, уточнил источник «Известий». После этого производители столкнулись с нехваткой тары на рынке. «С учетом запасов производителей мощностей одного завода хватит, чтобы полностью обеспечить молочную и соковую отрасли упаковкой в течение месяца, дальше ее будет не хватать», — цитируют «Известия» свой источник. Он добавил, что Минпромторг предложил компаниям использовать упаковку Pure Pak. Однако их оборудование с такой тарой несовместимо.



В «Союзмолоке» «Известиям» уточнили, что значительное число производителей тары делают продукцию в России, но компоненты импортируют. «Сейчас у поставщиков есть некоторые запасы, крупнейшие игроки в ближайшее время смогут их увеличить — уже идет проработка дополнительных поставок в Россию. Ситуация непростая, но говорить о возникновении дефицита каких-то продуктов не придется, — отметил союз. — Может измениться формат упаковки, все производители имеют возможность варьировать объемы изготовления в той или иной таре».



Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов, в ходе панельной дискуссии на выставке MAP Russia, заявил о риске того, что упаковка сильно упростится в течение 2022 года, потому что «мы очень серьезно вписаны в цепочки поставок». «Крупнейшие производители — Tetra Pak, «Дел-Пак», Dairy Pack — вписаны в глобальные цепочки поставок. В нормальной ситуации в этом нет ничего страшного. Но, например, многие компании поставляли мелованный картон из Европы, есть пленка для упаковки, которая тоже поставляется из Европы, химреагенты на целлюлозно-бумажные комбинаты также в основном ввозятся из Европы. Поэтому в текущем контексте возникает очень много проблем», — обратил внимание он.



Заместитель председателя правления «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что на рынке наблюдается нехватка самоклеящейся пленки, которая используется в разных категориях товаров. «Сегодня она есть в наличии только у ряда крупных типографий. Проблемы с финским картоном и бумагой для конвертов, которые, в частности, используются для производства чая, — рассказал он. — Наблюдается дефицит финской мелованной трехслойной бумаги, в том числе, для кондитерской отрасли. Остальные виды упаковки продолжают дорожать, что накладывает отпечаток на себестоимость производства продукции».



Проблемы пищевой отрасли уже рассматривали в правительстве. После этого вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу обеспечить производителей всей необходимой упаковкой. Об этом сказано в ее поручении, с которым ознакомились «Известия». Минсельхоз к 18 марта подготовит информацию о номенклатуре, объеме и периодичности поставок, которые необходимы участникам рынка, сказано в документах кабмина. В аппарате вице-премьера «Известиям» сообщили, что, согласно данным Минпромторга, в России достаточно мощностей для изготовления тары и отдельных видов сырья для того, чтобы обеспечить компании упаковкой.



Однако сами компании, в отличие от Минпромторга, не так оптимистичны. Например, гендиректор группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев сказал «Агроинвестору», что наблюдает определенные проблемы с поставкой некоторых товаров, и компания ищет любые пути, которые могли бы нормализовать ситуацию. «Мы понимаем, что это предполагает удорожание. Но я считаю, что в данной ситуации это не является главным сдерживающим фактором. Главное — выстоять, сохранить коллектив и производство, — сказал топ-менеджер. — Сейчас дело не в прибыли и не в убытках. Сейчас главное, чтобы мы работали».



Матвеев выразил уверенность в том, что с июля проблема начнет быстро решаться, однако к тому времени это «уже будет ненужно». По его словам, компания ищет замену в сегменте паковки, что обязательно отразится на качестве пленки и картона, но другого варианта сейчас нет. «Мы на сегодняшний день все деньги, которые получаем, отправляем на подготовку к весенним полевым работам», — добавил Матвеев, отметив, что сейчас идет «сектовый» подход в отношении России, цель которого — дестабилизация проведения весенних полевых работ.



Топ-менеджер также сказал, что на фоне происходящих событий к лету ожидается серьезное повышение цен на молоко. «Уже в апреле-мае будет заметно падение производства молока. Это связано с резким ростом стоимости кормов, так как при кормлении высокопродуктивных коров, с надоем выше 8 тыс. л, велика составляющая соевых и рапсовых шротов, минеральных и витаминных добавок, которые импортируются», — заключил он.



Заместитель гендиректора компании «Рузское Молоко» Анна Бойко-Великая сказала «Агроинвестору», что компания тоже столкнулась с проблемами с упаковкой для питьевых продуктов. «Часть должна была прийти от нашего партнера из-за рубежа и не успела. Для каких-то позиций у нас хорошо сформирован запас упаковки, а для каких-то не очень, поэтому, вероятно, придется через некоторое время отказаться от выпуска нескольких продуктов. Пусть и на время, не навсегда», — рассказала она.



Часть упаковки производится в России, но из импортного сырья, продолжает Бойко-Великая. По ее словам, это стало проблемой многих производителей упаковки. «Но мы нашли выход — подобрали производителя, использующего отечественное сырье. Надеемся, что удастся быстро и успешно перейти на «новые рельсы», над чем мы и работаем совместно. Достаточная часть упаковки для нашей продукции полностью производится в России и не подпадает под сложности с импортом», — уточнила она.



Совладелец и гендиректор компании «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» Владислав Чебурашкин сказал «Агроинвестору», что две недели назад упаковочные материалы и компоненты начали дорожать. «Это касается, например, фольги. Пластик, пресс-форма для бутылок и колпачки подорожали на 52%. Все это несмотря на то, что производство находится внутри страны. Сложности связывают с ростом стоимости используемых компонентов, с девальвацией рубля», — рассказал Чебурашкин.



Кроме того, по его словам, изменились условия оплаты. Традиционно отсрочка за многие компоненты, в частности упаковки, составляла 30 дней, теперь 2/3 всех поставщиков требуют закрытия этой отсрочки и предоплаты за все последующее, рассказал топ-менеджер. «Мы сейчас выпускаем продукцию в пластике и давно готовились добавить еще и пакеты. На данный момент запускаем фасовочный автомат, чтобы кроме пластиковых бутылок иметь и картонные пакеты. Мы хотели ввести продажу в таких пакетах для сегмента HoReCa, но не можем, потому что один из крупных поставщиков картонных пакетов говорит: мы не берем новых клиентов», — рассказал Чебурашкин. Все это, по его словам, усложняет ситуацию: на рынке наблюдается подорожание и потенциальный дефицит.

