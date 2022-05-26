Минсельхоз и Минпромторг решают проблему упаковки для молочной продукции

Производители ряженки и кефира пытаются перейти на китайские поставки картонной упаковки А. Гордеев

Минсельхоз совместно с Минпромторгом и участниками молочного рынка проводят работу по обеспечению отрасли упаковочными материалами, сказал «Ведомостям» представитель ведомства. Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили ТАСС о создании рабочей группы по организации обеспечения производителей молочной продукции необходимым объемом упаковки.



В Минпромторге уточнили, что ранее в Минсельхозе обсуждались рабочие процессы с производителями и потребителями упаковки, эта работа продолжается на регулярной основе. Представитель Минсельхоза сказал «Ведомостям», что в обсуждении также принимали участие сотрудники Центра развития перспективных технологий (оператора системы маркировки) и «Союзмолоко».



«Прямо сейчас идет работа с компанией "Сильвама" по изготовлению легкограмажного картона для порционной упаковки 0,2 л (в том числе и для обеспечения порционной упаковки для таких предприятий как "Галактика"). Рассчитываем на успешный запуск производства в первой половине июня», — уточнял ТАСС представитель Минпромторга.



Чиновникам пришлось пойти на такие меры в связи с угрозой перебоев поставок от шведско-швейцарского холдинга Tetra Pak, объяснял «Ведомостям» источник, знакомый с повесткой встречи. Производители ряженки и кефира пытаются перейти на китайские поставки картонной упаковки, сообщал член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский. Представитель Tetra Pak в свою очередь пояснял, что упаковка для ряженки и кефира импортировалась с зарубежных фабрик и ранее не производилась в России.



Директор по связям с общественностью «Союзмолоко» Мария Жебит сказала «Агроинвестору», что, по информации союза, Tetra Pak продолжает работать на российском рынке, ведутся оперативные переговоры со всеми заказчиками, чтобы устранять возникающие проблемы. Производство упаковочного материала на фабрике Tetra Pak в Московской области и отгрузки на предприятия пищевой отрасли продолжаются. Компания прикладывает максимальные усилия для обеспечения стабильных поставок краски, картона и другого сырья для продолжения поставок упаковочного материала.



По оценкам «Союзмолоко», доля картонной асептической упаковки на рынке молочной продукции составляет 14% от общего объема рынка готовой молочной продукции в массе (вес) и 9% от объема рынка в штуках. Картонная асептическая упаковка используется для ультрапастеризованного/стерилизованного молока, ультрапастеризованных/стерилизованных сливок, кисломолочной продукции, включая жидкие молочные продукты для детского питания, и отдельных видов сыров. Tetra Pak является основным поставщиков картонной асептической упаковки для молочной продукции и обеспечивает большую часть рынка.



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