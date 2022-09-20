Производитель масла «Олейна» продает последний актив в России

В 2020 году компания занимала 10,3% отечественного рынка бутилированного подсолнечного масла bunge.ru

Bunge, один из крупнейших в мире агротрейдеров, производитель растительного масла под брендом «Олейна», Ideal и «Масленица», договорился о продаже своего бизнеса по переработке масличных в России — завода по переработке подсолнечника в Воронеж. Покупателем станет Карен Ванецян, контролирующий акционер Exoil Group, сообщается на сайте Bunge. По словам источника «Интерфакса», сделка — это личная инвестиция Ванецяна, она будет завершена по окончании стандартных процедур, включающих одобрение регулирующих органов.



Старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы SRG Татьяна Козлова сказала «Агроинвестору», что в текущей экономической ситуации диверсификация бизнеса становится необходима. «За счет внутреннего рынка можно поддержать загрузку мощностей, которые раньше были полностью сосредоточены на экспорт. Актив достаточно интересный, но уже не новый, поэтому могут возникнуть сложности с ремонтом и заменой оборудования по мере устаревания», — считает эксперт.



Наиболее вероятно, что новый владелец будет дальше развивать известные торговые марки, считает Козлова. Что касается цены сделки, то по рыночной стоимости мало кто сейчас готов вкладываться, поэтому сделка, скорее всего, проходит с дисконтом, отметила она. По оценке эксперта, справедливая стоимость актива находится в диапазоне 6-10 млрд руб. в зависимости от состава и структуры сделки.



Партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина сказала «Агроинвестору», что сам переход актива в условиях санкционного давления особых вопросов не вызывает. «Покупатель маслозавода — известная на рынке личность. В данном случае интересует судьба товарных марок — «Олейна» и Ideal, под которыми Bunge продавала масло на российском рынке. Стоимость и качество этой сделки будет зависеть от того, к кому перейдут права на эти бренды», — сказала Корягина. Рынок подсолнечного масла в России зрелый, устоявшийся и для продвижения продукции на нем ключевыми факторами являются известность бренда или цена, отметила эксперт.



В случае, если популярные марки масла уходят с российского рынка вслед за владельцем, команде Ванецяна помимо затрат на покупку самого завода, придется прорабатывать вопрос продвижения продукции на рынок. «Конкуренция за место на полке в ритейле в данном сегменте очень высока. Это не только значительные инвестиции, но и наличие компетенций на этом рынке. У группы Exoil уже есть активы и как следствие — опыт работы на этом рынке. Поэтому считаю, что менеджмент Exoil Group с задачей справится», — говорит Корягина.



Если же Exoil Group вместе с производством приобретает и права на эти торговые марки, то это совсем другая картина, продолжает эксперт. В данном случае покупается готовый бизнес с выстроенной сбытовой логистикой, и главная задача менеджмента в этом случае «не трогать то, что работает». «Открываются перспективы распространения известных торговых марок на продукцию уже существующих производственных мощностей группы Exoil. Группа может резко нарастить свою долю на рынке и выйти в лидеры — на этом устоявшемся рынке возможны трансформации. Что касается конечных потребителей, то для них, по сути, ничего не изменится — разве что покупатель больше не увидит на полках масла под известными брендами, к которым привык, но то же самое масло будет присутствовать на рынке уже под другими наименованиями», — заключила Корягина.



Bunge запустила маслоэкстракционный завод в Воронежской области в 2008 году. Инвестиции в него превысили $130 млн. В 2021 году выручка «Бунге СНГ» увеличилась почти в 1,6 раза до 30 млрд руб. с 19,1 млрд руб. в 2020-м, чистая прибыль — до 1,9 млрд руб. с 1,3 млрд руб. годом ранее. По данным компании, в 2020 году она занимала 10,3% отечественного рынка бутилированного подсолнечного масла. Бизнес по переработке масличных — последний актив Bunge в России. Ранее американская компания продала Ростовский зерновой терминал мощностью 700 тыс. т в год структуре бывших топ-менеджеров «Объединенной зерновой компании» Марата Шайдаева и Алексея Чемеричко.



Exoil Group занимается переработкой и торговлей масличными и зерновыми культурами, портовой перевалкой и логистикой. В структуру группы входит маслозавод в Липецкой области мощностью более 900 т масла в сутки.



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