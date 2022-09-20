Отраслевой союз предложил изменить регулирование масличного рынка

Сейчас в России активно идет уборка масличных Д. Абрамов

Российский зерновой союз (РЗС) предлагает изменить регулирование рынка маслосемян и растительных масел. Президент союза Аркадий Злочевский предложил ряд инициатив, о которых в своем письме сообщил президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву (копия есть в распоряжении «Агроинвестора»). В частности, РЗС предлагает полностью отказаться от экспортных пошлин на подсолнечное масло. При этом его доступность на внутреннем рынке должна формироваться за счет квот на поставку с ценой, рассчитанной из текущих закупочных цен сырья и с учетом возможности получения дополнительного дохода от экспорта.



Действующая схема расчета пошлины формирует неопределенность рынка, считают авторы обращения. В результате переработчики вынуждены формировать ресурсы на минимальном уровне, что, по мнению союза, неизбежно приведет к перманентному росту переходящих запасов у аграриев и негативно скажется на объемах вывоза масла. Фактически вероятен коллапс и формирование по итогам сезона переходящих запасов в 5-7 млн т. При этом из-за непрогнозируемости рыночной ситуации и размера пошлин неизбежно давление на сельхозпроизводителей со стороны переработчиков в части снижения закупочных цен на маслосемена.



Также союз считает необходимым отказаться от экспортных ограничений на все маслосемена. При этом для обеспечения адаптационного периода для маслодобывающих предприятий в сезоне-2022/23 предлагается с 1 марта по 1 сентября 2023 года установить экспортную квоту на беспошлинный вывоз 6 млн т маслосемян (с разбивкой по видам). По мнению РЗС, это позволит обеспечить благоприятный режим закупок в период массового предложения урожая и сформировать ресурсы для экспорта подсолнечного масла.



Кроме того, союз предлагает активизировать внутренний рынок. Сделать это можно, например, за счет предоставления льготных кредитов переработчикам на закупку и хранение маслосемян, сформировать систему кредитования сельхозпроизводителей под залог маслосемян, находящихся на хранении в хозяйстве по ставке не более 2% годовых, при условии последующих поставок на переработку. Источником средств на такие кредиты могли бы стать средства, полученные от взимания таможенных пошлин на подсолнечное масло, шрот и маслосемена.



Непринятие срочных мер ведет к нарастанию рисков потери финансовой устойчивости части сельхозпроизводителей (в первую очередь, небольших фермерских хозяйств) и невозврата кредитов. Также это чревато появлением негативного фона для дальнейшего развития производства масличных и устойчивого обеспечения ими перерабатывающих предприятий.



Союз напомнил, что сейчас в России активно идет уборка масличных. Урожай должен быть рекордным — по оценке РЗС, он достигнет 26,2-26,6 млн т, из них подсолнечника — 16,5-17 млн т, сои — 5,5 млн т, рапса — 4 млн т, масличного льна — около 2 млн т. «Фактически с учетом рекордных переходящих запасов подсолнечника в 1,5 млн т и импорта в 1,5-2 млн т соевых бобов на переработку все мощности будут загружены более чем на 100%», — говорится в письме РЗС.



Союз также обратил внимание на нарастающие в отрасли риски. Так, в 2021 году урожай подсолнечника превысил уровень предыдущего года на 18%, а выпуск масла увеличился только на 7%. РЗС прогнозирует, что экспорт подсолнечного масла в сезоне-2021/22 составит 2,88 млн т вместо плановых 3,2 млн т. Недовывоз союз объясняет высокими мировыми ценами, применением экспортных запретов или запретительных пошлин на маслосемена, хаотичными квотами и высокой экспортной пошлиной на масло.



В то же время значимость подсолнечного масла для внутреннего рынка, что было основанием введения ограничений на его вывоз, переоцененена, считает РЗС. Среднее потребление масла составляет 1 кг на душу населения в месяц (33-34 г в сутки). По мнению союза, при удорожании масла это не может оказывать существенного влияния на рост расходов потребителя. К тому же, есть другие механизмы ограничений цен на внутреннем рынке, которые уже использовались государством.



Вместе с тем на мировом рынке в этом сезоне прогнозируется профицитный баланс по подсолнечному маслу, что не позволит сформировать премию к соевому и рапсовому маслам. В результате цены на подсолнечное масло будут быстрее реагировать на снижение стоимости масел в мире и медленнее — на ее рост. Это формирует новые вызовы и риски для России и требует изменения качества регулирования рынка маслосемян и растительных масел, резюмирует РЗС. Ранее союз предложил заменить экспортную пошлину на зерно квотой, а также выступил с предложением скорректировать схему кредитования аграриев под залог урожая.



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