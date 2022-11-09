Структура ГАП «Ресурс» купила птицефабрику у бенефициара «Абрау-Дюрсо»

Ржевская птицефабрика основана в 1990 году «Дантон-Птицепром»

Входящая в ГАП «Ресурс» «Токаревская птицефабрика» стала владельцем компании «Дантон-Птицепром», следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile . Смена собственника произошла 7 ноября. Прежним владельцем предприятия с 2015 года было ООО «Актив Капитал», 100% которого принадлежит Борису Титову — бенефициару ГК «Абрау-Дюрсо». Представитель ГАП «Ресурс» и «Абрау-Дюрсо» сказали «Агроинвестору», что не комментируют сделку. Президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов уточнил «Коммерсанту», что был продан непрофильный актив, не раскрывая деталей сделки.



ООО «Дантон-Птицепром» зарегистрировано в Твери с уставным капиталом 30 млн руб. Основной вид деятельности компании — разведение сельскохозяйственной птицы, она управляет Ржевской птицефабрикой, основанной в 1990 году. В 1998-м она вошла в состав «Дантон-Птицепрома». К 2005-му была проведена полная реконструкция предприятия, обновлены производственные, инкубаторы и птичники соответствуют современным санитарно-техническим нормам, говорится на сайте компании. В 2016 году в связи с увеличением мощности фабрику дооснастили новым упаковочным оборудованием.



Предприятие полного цикла выпускает более 20 тыс. т мяса бройлера в год. Продукция под брендами «Курочка из Тверской области», «Ржевское подворье» (колбасы, сосиски, полуфабрикаты), «Кур-кума» (халяльная продукция), «Кудашка» (продуты для детского питания) поставляется в федеральные сети Москвы и Подмосковья, а также в Тулу, Владимир, Рязань, Калугу.



Выручка «Дантон-Птицепром» в 2021 году составила 3,3 млрд руб. — на 33% больше, чем в 2020-м, чистая прибыль — 40 млн руб. против убытка в 4 млн руб. годом ранее. Рентабельность по чистой прибыли составила 1%. Дебиторская задолженность компании за прошлый год выросла на 70% до 162 млн руб., кредиторская — на 28% до 283 млн руб. Стоимость компании по методу чистых активов Rusprofile оценивает в 791 млн руб.



ГАП «Ресурс» специализируется на птицеводстве, растениеводстве, производстве кормов и подсолнечного масла, реализации готовой продукции и др. Птицеводческий бизнес является ключевым направлением группы, и ее активы обеспечивают полный цикл производства: содержание родительского поголовья, инкубация, выращивание цыплят-бройлеров, производство кормов, переработка, хранение, реализация и продвижение на товарных рынках. Перерабатывающие комплексы группы расположенных в Ставропольском крае, Тамбовской и Оренбургской областях. В 2021 году компания произвела 808 тыс. т мяса птицы в живом весе.



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