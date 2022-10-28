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Грипп птиц выявлен на птицефабрике в Хабаровском крае

На предприятии содержится 500 тысяч несушек

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

В этом году ситуацию с гриппом птиц остается относительно благоприятной
Д. Абрамов
В этом году ситуацию с гриппом птиц остается относительно благоприятной
Д. Абрамов

Все поголовье кур птицефабрики «Комсомольская» в Хабаровском крае — более 500 тыс. несушек — может погибнуть из-за вспышки гриппа птиц на предприятии, пишет ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на и.о. заместителя руководителя территориального управления Россельхознадзора Евгения Воскобойникова. «Уже погибли более 66 тыс. птиц, падеж будет продолжаться. В соответствии с ветеринарными правилами, в эпизоотическом очаге уничтожается вся павшая птица и находящаяся там продукция птицеводства. Работа ведется ежедневно. Вирус крайне опасный. Предполагаем, что за считанные дни вымрет все поголовье кур на птицефабрике в Комсомольске», — рассказал он. 

По информации портала DVHAB.ru, у несушек выявлен вирус высокопатогенного гриппа птиц типа «А» подтипа Н5. Коммерческий директор птицефабрики «Комсомольская» Вадим Хан рассказал изданию, что на предприятии остались цеха, не затронутые заболеванием — ни одна курица там не погибла. «Их изолировали, ввели карантин, будем пытаться их отстаивать. А те, что остались в цехах, где случился мор, тоже условно в порядке, видимых проявлений болезни нет: едят, пьют, несут яйца», — сказал он. По словам Хана, есть прецеденты, когда в похожей ситуации на аналогичных предприятиях удавалось сохранить часть поголовья. 

Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов говорит, что в целом ситуация с гриппом птиц в России в 2022-м относительно благополучная, если сравнивать с предыдущими годами. «Вспышек на крупных птицефабриках удалось избежать благодаря, в основном, тем мерам, которые были предприняты в части обеспечения биобезопасности на предприятиях, что требовало достаточно серьезных дополнительных инвестиций», — прокомментировал «Агроинвестору» Лахтюхов. В результате России удалось избежать ущерба, с которым из-за гриппа птиц столкнулись некоторые страны Европы, Япония и др. «Тем не менее, работа в области повышения биобезопасности ведется напряженная, и расслабляться нельзя. Надеемся, что текущий год мы закончим без дальнейших потерь, и нам удастся ограничиться потерями на “Комсомольской” птицефабрике», — заключил он.

В этом году эпизоотическая ситуация лучше и в свиноводстве. Об этом ранее «Агроинвестору» говорил гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. Однако в летнее-осенний сезон всегда возрастает угроза распространения африканской чумы свиней (АЧС). В этом году вирус в основном обнаруживается среди диких кабанов и в ЛПХ, отмечал он. Однако и крупные предприятия страдали из-за АЧС: в начале августа вирус был выявлен в комплексе «Шуваловский» Костромской области, в сентябре — на площадке «Мираторга» в Орловской области.  

По данным Россельхознадзора на 27 октября, в этом году в России было зафиксировано 120 вспышек АЧС, из них 64 приходилось на домашних свиней, 56 — на диких кабанов. Активных вспышек на эту же дату зафиксировано 39, 20 из них приходится на кабанов. 18 октября ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане в личных подсобных хозяйствах поголовье свиней сократилось в три раза до 6 тыс. животных из-за АЧС. Также в октябре очаги отмечались в Самарской области, где болезнь диагностировали у свиней в личном подсобном хозяйстве. 

Угроза возникновения АЧС остается основной в Калининградской области. Об этом региональный министр сельского хозяйства Наталья Шевцова рассказала в эфире радиостанции «Балтик плюс». По ее словам, в регионе на постоянной основе должен поддерживаться третий или четвертый уровень биологической защиты, так как вирус АЧС присутствует в дикой фауне. «С этим тяжело что-то поделать. На сегодняшний день, несмотря на все предпринимаемые меры, а мы проводим много природоохранных, ветеринарных мероприятий, побороть вирус не удалось. Это, можно сказать, невозможно», — признала вице-премьер (цитата по РБК).

Как ранее отмечал Россельхознадзор, ситуация с АЧС в России более контролируемая, чем в Европе, где распространение вируса идет очень быстрыми темпами. Например, в Румынии с начала года по 24 октября зарегистрировано 605 очагов АЧС, в Латвии с января 2022-го по 19 октября выявили 653 случая этой болезни. «Мы можем быстро находить [зараженную] продукцию, буквально в течение часа, через электронную сертификацию, — говорил летом глава Россельхознадзора Сергей Данкверт (цитата по сайту службы). — При наличии очагов в электронной системе делаем регионализацию, когда электронные сертификаты не выписываются на поставки продукции с той территории, которая является либо подозрительной, либо находится под воздействием заболевания. Этот механизм отработан, он работает эффективно и позволяет увеличивать производство продукции».


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Елизавета Литвинова 

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Заявки на участие принимаются с 14 сентября по 14 декабря 2022 года

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