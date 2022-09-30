разделы

реклама

журналы

Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Компании

«Черкизово» рассчитывает увеличить выручку от фудсервиса на 15% за пять лет

Развитие этого направления — один из приоритетов компании

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

В этом году выручка сегмента может превысить 18 млрд рублей
Pixabay
В этом году выручка сегмента может превысить 18 млрд рублей
Pixabay

Группа «Черкизово» рассчитывает, что в течение пяти лет доля выручки от направления фудсервис вырастет до 15% в ее общем объеме, а на горизонте 10 лет достигнет 20%, рассказал в интервью РИА «Новости» исполнительный директор управления продаж канала фудсервис, член правления группы «Черкизово» Константин Кононов. По итогам 2021 года доля фудсервиса в общей выручке агрохолдинга составила 9%. 

В 2018 году, когда группа начала развивать это бизнес-направление, продажи составляли около 3 млрд руб., уточнил Кононов, в этом году ожидается, что выручка превысит 18 млрд руб. По его словам, развитие направления фудсервиса — один из приоритетов стратегии «Черкизово» в целом. «Несмотря на то, что пока рынок не вернулся к допандемийным объемам потребления, мы видим возможности для роста и намерены активно развивать данный канал», — сказал он РИА «Новости».

Клиентам в фудсервисе компания поставляет полуфабрикаты из курицы, на которые в общем портфеле приходится 70% в объемном выражении, а также колбасные изделия; сетям быстрого питания — наггетсы, стрипсы, котлеты; пиццериям — преимущественно колбасные изделия. «В этом году стали предлагать готовую продукцию большим федеральным сетям — там, где внутри торгового зала есть зона с готовыми блюдами», — добавил Кононов.

Что касается региональной экспансии, то пока приоритетом являются центральные регионы — прежде всего Москва, а также центральная и северо-западная части страны. «Но, безусловно, видим перспективы развития бизнеса, например, и в Сибири, и на Дальнем Востоке: регион будет развиваться благодаря внутреннему туризму, поэтому внимание на него тоже стоит обращать», — заметил Кононов.

Старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы SRG Татьяна Козлова сказала «Агроинвестору», что «Черкизово» абсолютно обоснованно делает ставку на развитие фудсервиса. «Уход иностранных операторов с их опытом, оборудованием и финансированием дал беспрецедентные возможности для развития отечественных игроков, которые раньше просто не могли конкурировать с иностранными сетями, с одной стороны, и дифференцирование бизнеса — с другой стороны. Фудсервис — это та же розница с более быстрым поступлением выручки», — отметила Козлова.

Развитие внутреннего туризма в 2022 году показало, насколько эта ниша может быть интересна и востребована, прежде всего, на АЗС по всей стране. И здесь важно расширение продуктовой линейки, отметила эксперт. «Вход в социальные объекты (дошкольные и школьные учреждения) в данной ситуации — вклад в развитие марки и будущего потребления. Подрастающее поколение, которое привыкает в школах к определенной марке еды, как правило, и далее выражает предпочтения к той же марке. Кроме того, это формирование пищевой привычки, на что и делают ставку производители», — заключила Козлова. 

Кроме того, «Черкизово» сообщила, что до конца года переименует бизнес быстрого питания Sibylla во «ВкусON». Этот бизнес группа купила у финской Atria, бренд Sibylla в сделку не вошел. Ожидается, что до конца 2022 года количество точек, работающих с брендом «ВкусON», приблизится к 5 тыс. В следующем году планируется продолжить рост, добавив к текущей базе партнеров еще 500-700 новых объектов. Кроме географии и дистрибуции «ВкусON» также будет расширять продуктовый портфель и ассортиментную матрицу, уточняет компания.

Группа «Черкизово» - крупнейший в стране производитель мяса. Структура агрохолдинга включает 11 птицеводческих комплексов, 16 свинокомплексов, 11 мясоперерабатывающих предприятий, а также девять комбикормовых заводов и 300 тыс. га сельскохозяйственных земель. Консолидированная выручка по итогам 2021 года составила 158 млрд руб. Компания экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Екатерина Шокурова 

Премия «Агроинвестор года-2022»

Заявки на участие принимаются с 14 сентября по 14 декабря 2022 года

Подать заявку
Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №10, октябрь 2022

Журнал

«Агроинвестор» №10, октябрь 2022
Выбросить нельзя использовать. Как снизить объемы уничтожения просроченных продуктов питания

«Агроинвестор»

Выбросить нельзя использовать. Как снизить объемы уничтожения просроченных продуктов питания
Вино для друзей. Российские виноделы меняют вектор экспортных поставок

«Агроинвестор»

Вино для друзей. Российские виноделы меняют вектор экспортных поставок
«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2022
Маркетплейс для фермера. Станут ли аграрные платформы незаменимым инструментом для сельхозпроизводителей?

«Агротехника и технологии»

Маркетплейс для фермера. Станут ли аграрные платформы незаменимым инструментом для сельхозпроизводителей?