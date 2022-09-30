«Черкизово» рассчитывает увеличить выручку от фудсервиса на 15% за пять лет

В этом году выручка сегмента может превысить 18 млрд рублей Pixabay

Группа «Черкизово» рассчитывает, что в течение пяти лет доля выручки от направления фудсервис вырастет до 15% в ее общем объеме, а на горизонте 10 лет достигнет 20%, рассказал в интервью РИА «Новости» исполнительный директор управления продаж канала фудсервис, член правления группы «Черкизово» Константин Кононов. По итогам 2021 года доля фудсервиса в общей выручке агрохолдинга составила 9%.



В 2018 году, когда группа начала развивать это бизнес-направление, продажи составляли около 3 млрд руб., уточнил Кононов, в этом году ожидается, что выручка превысит 18 млрд руб. По его словам, развитие направления фудсервиса — один из приоритетов стратегии «Черкизово» в целом. «Несмотря на то, что пока рынок не вернулся к допандемийным объемам потребления, мы видим возможности для роста и намерены активно развивать данный канал», — сказал он РИА «Новости».



Клиентам в фудсервисе компания поставляет полуфабрикаты из курицы, на которые в общем портфеле приходится 70% в объемном выражении, а также колбасные изделия; сетям быстрого питания — наггетсы, стрипсы, котлеты; пиццериям — преимущественно колбасные изделия. «В этом году стали предлагать готовую продукцию большим федеральным сетям — там, где внутри торгового зала есть зона с готовыми блюдами», — добавил Кононов.



Что касается региональной экспансии, то пока приоритетом являются центральные регионы — прежде всего Москва, а также центральная и северо-западная части страны. «Но, безусловно, видим перспективы развития бизнеса, например, и в Сибири, и на Дальнем Востоке: регион будет развиваться благодаря внутреннему туризму, поэтому внимание на него тоже стоит обращать», — заметил Кононов.



Старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы SRG Татьяна Козлова сказала «Агроинвестору», что «Черкизово» абсолютно обоснованно делает ставку на развитие фудсервиса. «Уход иностранных операторов с их опытом, оборудованием и финансированием дал беспрецедентные возможности для развития отечественных игроков, которые раньше просто не могли конкурировать с иностранными сетями, с одной стороны, и дифференцирование бизнеса — с другой стороны. Фудсервис — это та же розница с более быстрым поступлением выручки», — отметила Козлова.



Развитие внутреннего туризма в 2022 году показало, насколько эта ниша может быть интересна и востребована, прежде всего, на АЗС по всей стране. И здесь важно расширение продуктовой линейки, отметила эксперт. «Вход в социальные объекты (дошкольные и школьные учреждения) в данной ситуации — вклад в развитие марки и будущего потребления. Подрастающее поколение, которое привыкает в школах к определенной марке еды, как правило, и далее выражает предпочтения к той же марке. Кроме того, это формирование пищевой привычки, на что и делают ставку производители», — заключила Козлова.



Кроме того, «Черкизово» сообщила, что до конца года переименует бизнес быстрого питания Sibylla во «ВкусON». Этот бизнес группа купила у финской Atria, бренд Sibylla в сделку не вошел. Ожидается, что до конца 2022 года количество точек, работающих с брендом «ВкусON», приблизится к 5 тыс. В следующем году планируется продолжить рост, добавив к текущей базе партнеров еще 500-700 новых объектов. Кроме географии и дистрибуции «ВкусON» также будет расширять продуктовый портфель и ассортиментную матрицу, уточняет компания.



Группа «Черкизово» - крупнейший в стране производитель мяса. Структура агрохолдинга включает 11 птицеводческих комплексов, 16 свинокомплексов, 11 мясоперерабатывающих предприятий, а также девять комбикормовых заводов и 300 тыс. га сельскохозяйственных земель. Консолидированная выручка по итогам 2021 года составила 158 млрд руб. Компания экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран.



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