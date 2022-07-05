Крупная красноярская птицефабрика выставлена на продажу за 1 млрд рублей

Вряд ли сейчас стоит ожидать высокого интереса к активам в области производства яйца​ «Бархатовская»

Крупная красноярская птицефабрика «Бархатовская», находящейся в госсобственности, выставлена на продажу в рамках приватизации, следует из реестра извещений о торгах. Начальная стоимость 100% акций — около 1 млрд руб., шаг аукциона — 53,5 млн руб., начало проведения торгов запланировано на 30 сентября. В составе имущества птицефабрики — 92 здания (птичники, инкубаторы, склады, хранилища и т. д. ), объекты инженерной инфраструктуры, а также 14 земельных участков общей площадью около 1,6 тыс. га, часть из которых находится в собственности, а часть — в долгосрочной аренде.



«Бархатовская» — передовое сельскохозяйственное предприятие по производству яиц в Красноярском крае, занимает 63 место среди 300 лучших сельхозпредприятий в стране, говорится на сайте компании. Ежедневно производит более 600 тыс. яиц, в год — свыше 200 млн штук, 60% продукции реализуется внутри региона. Птицефабрика создана в 1972 году, в 2012-м компания завершила реконструкцию корпусов ремонтного молодняка, а также ввела в эксплуатацию два новых корпуса на 164 тыс. несушек. В результате количество кур-несушек было увеличено до 884 тыс. голов, сообщал тогда местный Минсельхоз. Кредиторы неоднократно пытались признать предприятие банкротом, в последний раз — в этом году, но суд оставил иск без рассмотрения, пишет Regnum.



Решение правительства региона о приватизации птицефабрики депутаты заксобрания Красноярского края поддержали в октябре прошлого года. «Целью продажи является не только поступление дополнительных средств в бюджет — приватизация позволит привлечь профильных инвесторов для дальнейшего развития предприятий. В том, что актив края будет интересен рынку, сомнений нет», — объясняли позицию краевые власти (цитата по «Коммерсанту» ). Птицефабрику пытались включить в план приватизации еще в 2006 году, однако тогда депутаты заксобрания выступили против продажи госпредприятия, в 2014 году «Бархатовская» была исключена из плана приватизации, поскольку «руководство и коллектив показали свою эффективность».



Партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина говорит, что в Сибирском регионе отмечается общее перепроизводство яиц, при этом федеральные сети не завязаны на региональных производителях: они могут везти яйцо и с Урала, и из европейской части России. «Это вызвало ценовое давление на местных производителей. На фоне падения отпускных цен на продукцию производители столкнулись с ростом цен на импортный племенной материал. Эти факторы и создали эффект ценовых ножниц, что для ряда производителей стало критичным», — прокомментировала она «Агроинвестору». По мнению эксперта, ситуация выглядит не очень оптимистично, однако потенциальный инвестор вполне может найтись, но только если цена пакета акций снизится.



Вряд ли сейчас стоит ожидать высокого интереса к активам в области производства яйца, считает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «В последние годы интерес инвесторов к таким активам сводился к перепрофилированию яичных птицефабрик в племенные для бройлерного производства, учитывая, что рентабельность яичного производства колеблется на крайне низком уровне», — прокомментировал он «Коммерсанту». Давлеев считает, что независимо от объемов производства она составляет 2-3%, максимум — 5%, летом продукция обычно продается ниже себестоимости.



Однако гендиректор «Росптицесоюза» Галина Бобылева уверена: производство куриного яйца всегда будет привлекательным. «Яйцо — это уникальный продукт, который не имеет аналогов. Нынешняя ситуация на яичном рынке — следствие того, что нет государственного влияния на формирование цен, а сам продукт имеет образ монолита, в котором нет разнообразия», — прокомментировала она «Агроинвестору». По мнению Бобылевой, «Бархатовской» птицефабрикой могли бы заинтересоваться местные игроки.



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