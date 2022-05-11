Птицеводы попросили ФАС проверить цены на яйца в магазинах

Яйца — социально значимый продукт, наценка на который должна быть ограничена Pixabay

Производители обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить ценообразование на яйца. Птицефабрики недовольны низкими закупочными ценами, которые диктуют торговые сети, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение гендиректора «Росптицесоюза» Галины Бобылевой к заместителю главы ФАС Тимофею Нижегородцеву. По ее словам, отпускные цены снизились до уровня себестоимости, но на полках магазинов они не изменились.



В письме сообщается, что в апреле 2022 года, несмотря на сезонный рост спроса на яйца перед пасхальными праздниками, отпускные цены снижались, причем у ряда компаний — до уровня себестоимости (40-45 руб. за десяток). При этом стоимость продукции на полках магазинов не менялась, а наценка сетей была на уровне 40%. «Росптицесоюз» описывает ситуацию как вынужденную для птицефабрик, которые работают с сетями через торги и по договорам поставки — они опасаются отказа от сотрудничества со стороны ритейла. По словам Бобылевой, ритейлеры фактически вынуждают производителей продавать яйцо по той цене, которую сами выставляют на торгах. При этом снижение отпускных цен на яйца при высокой стоимости ресурсов грозит банкротством птицефабрик и сокращением производства.



Пресс-служба ФАС уточнила, что 6 мая X5 Group и «Магнит» отчитались, что наценки на отдельные категории куриных яиц сохраняются ниже 10%. ФАС обещает проверить информацию из письма птицеводов. По данным Росстата, средние потребительские цены на яйца по итогам марта выросли на 9,32%, до 88,9 руб., средние цены производителей за этот период увеличились на 3,86%, до 63,35 руб. за десяток. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет X5 Group, «Магнит», «Ленту», Auchan и других ритейлеров) «Коммерсанту» сообщили, что средние закупочные цены на яйца для входящих в АКОРТ сетей колеблются в пределах 70-80 руб. за десяток.



Заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что по всем категориям продукции поставщики сегодня сталкиваются с нарушением публичных обещаний со стороны многих сетей о моратории на штрафы, сокращении сроков оплаты поставленных заказов и снижении собственной наценки. «Более того, текущие высокие цены обусловлены работой сетей: они до сих пор не принимают мартовские корректировки отгрузочных цен поставщиков, тем не менее цены на полке продолжают повышать, и требуют от производителей снижения цен поставки, используя в качестве инструмента давления на них свои жалобы в генпрокуратуру», — отметил он. По мнению Леонова, в ситуации, когда основные потери ввиду кассовых разрывов несут именно поставщики, что подтверждает публичная отчетность сетей (рост продаж и размер валовой маржи), это недопустимо, так как может привести к банкротствам пищевых предприятий.



«Если сети не пойдут навстречу поставщикам и как минимум не начнут соблюдать заявленные ими же публичные обещания, другого выхода, кроме как изменения законодательства в части сокращения отсрочек платежа за поставленный товар, запрета штрафов и снижения порога доминирования сетей во избежание продолжения роста их монопольного влияния, не будет», — считает Леонов.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что яйца — это товар повседневного спроса, поэтому цена на него корректируется примерно раз в неделю. По данным эксперта, отпускная цена производителей сейчас составляет 50-55 руб. за десяток с НДС в зависимости от региона и себестоимости.



Корнеев подчеркнул, что сейчас конъюнктурных предпосылок для существенного изменения цен на яйца нет. «Могут быть только предпосылки, связанные с изменением себестоимости. Будут колебания в пределах нескольких процентов. Они отразят в себе изменения в логистике, упаковке, оплате персонала», — прокомментировал эксперт.



Яйца относятся к товарам, по которым потребитель может определить, к какой ценовой категории относится магазин, продолжает Корнеев. «Когда мы говорим о ценовом позиционировании, яйцо как товарная позиция является достаточно значимым и индикативным. Поэтому в интересы ритейла входит оперативная корректировка стоимости этого товара», — добавил он.

