Минсельхоз планирует расширить географию поставок инкубационных яиц в Россию

Ведомство оценивает ситуацию в отрасли как стабильную Pixabay

Минсельхоз ищет возможности расширения географии импорта в Россию инкубационных яиц. Этот вопрос поднимался на совещании под председательством заместителя главы ведомства Андрея Разина, сообщила пресс-служба министерства. По словам Разина, особое внимание было уделено обеспечению производителей племенным материалом.



На сегодняшний день отечественные репродукторы имеют все условия для использования племенной птицы родительских форм для получения финального гибрида, говорится в сообщении Минсельхоза. «Одновременно в текущих условиях в целях бесперебойного обеспечения птицеводческих предприятий инкубационными яйцами ведется работа по расширению географии их поставок из ряда стран-импортеров», — уточняет министерство.



В 2021 году во всех хозяйствах производство птицы в живом весе выросло до 6,72 млн т, яиц — до 44,9 млрд штук. Положительная динамика сохранилась в январе текущего года — сельхозорганизации произвели 523 тыс. т птицы, что на 9,4% больше, чем годом ранее.

Основной задачей является сохранение достигнутых объемов производства, отмечает Минсельхоз. Для этого требуется обеспечение эпизоотического благополучия и повышение качества ветеринарного обслуживания. Важно не допустить распространения высокопатогенного гриппа птиц, говорится в сообщении ведомства. По словам Разина, сейчас ситуация в отрасли стабильна.



Между тем, пресс-служба Россельхознадзора сообщила о возобновлении со 2 марта поставок в Россию инкубационного яйца с семи предприятий и суточных цыплят с шести ферм Турции, проинспектированных в декабре 2021 года. Ранее Россельхознадзор возобновил поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с 14 предприятий Швеции, Венгрии и Германии. До этого были возобновлены поставки инкубационного яйца и суточных цыплят с девяти ферм Нидерландов и шести ферм Великобритании.

