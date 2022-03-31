В Ленинградской области будет создана племенная птицеводческая база

Российские компании ориентированы на вертикальную интеграцию производственной цепочки Pixabay

В Ленинградской области в 2022 году будут реализованы сразу три инвестпроекта в сфере птицеводства: планируется строительство собственных репродукторов, которые станут племенной базой, сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы областной администрации.



Первый проект реализует птицефабрика «Синявинская». Она планирует построить племрепродуктор первого порядка и расширить репродуктор второго порядка. Общая мощность составит 45 млн цыплят финального гибрида яичного направления, что обеспечит 30% племенного поголовья яичных птицефабрик России.



Еще один проект ― строительство нового птицеводческого комплекса племенного репродуктора «Птицефабрика "Войсковицы"» мощностью 44,4 млн инкубационных яиц в год, что позволит обеспечить до 100% инкубационным яйцом птицефабрику «Северная». Кроме того, модернизация производственных цехов «Птицефабрики "Роскар"» увеличит производство яйца на 120 млн штук в год.



Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что эти птицефабрики готовы не просто увеличить объемы производства, но и заниматься собственным разведением птицы, производством инкубационного яйца, чтобы обеспечить племенным поголовьем и себя, и другие хозяйства. «Ленобласть готова увеличивать финансирование, но здесь необходима поддержка федерального правительства. Мы направим обращение в Минсельхоз, чтобы при корректировке бюджета были предусмотрены ассигнования на компенсацию расходов на капитальное строительство при реализации инвестпроектов», — сказал Дрозденко.



Гендиректор птицефабрики «Синявинская» Артур Холдоенко сказал «Агроинвестору», что на текущий момент компания не испытывает никаких трудностей. «Мы реализуем проект по строительству племрепродукторов первого и второго порядка. К реализации проекта в Ленинградской области мы начали готовиться еще в прошлом году, — уточнил Холдоенко. — У нас есть партнеры по строительству. Кроме того, правительство Ленинградской области очень заинтересовалось этим проектом». Топ-менеджер также отметил, что инвестиции в проект составят порядка 1 млрд руб.



Российские компании, как и многие мировые, ориентированы на вертикальную интеграцию производственной цепочки: от кормопроизводства до реализации готовой продукции, говорит исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. С точки зрения бизнеса, родительские стада создаются для снижения себестоимости производства и повышения общей устойчивости бизнеса, прокомментировал эксперт. По его словам, любые проекты, подобные тем, что анонсированы в Ленинградской области, всегда положительны для отрасли и направлены на повышение ее устойчивости и эффективности.

