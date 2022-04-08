«Сибагро» купила птицефабрику в Кемеровской области

Производство инкубационного яйца начнется с октября А. Гордеев

«Сибагро» приобрела птицефабрику «Ясногорская» в Кемеровской области. Новый актив станет еще одной площадкой «Томской» птицефабрики — его планируется использовать для выращивания родительского стада и производства инкубационного яйца, сообщила компания.



На «Ясногорской» единовременно может содержаться 170 тыс. птиц. В ближайшее время корпуса начнут заселять ремонтным молодняком родительского стада, первая партия будет доставлена в середине апреля. Производство инкубационного яйца начнется с октября, выход на необходимую производственную мощность планируется к апрелю 2023 года.



«Томская» птицефабрика в 2011 году вошла в состав «Сибагро» (но тот момент — «Сибирская аграрная группа»). Предприятие производит мясо бройлеров (39,1 тыс. т в год) и продукты его переработки, а также единственная в Томской области выпускает куриное яйцо (92,1 млн штук). Директор «Томской» Виктор Шалюпа отмечает, что «Ясногорская» сможет на 100% обеспечить потребности компании в инкубационном яйце. «Также мы перестанем зависеть от курса валют, снизим затраты на проведение профилактических ветеринарных мероприятий на финишном гибриде, а также исключим риск занесения инфекционных заболеваний, таких как птичий грипп, через импортный материал», — перечисляет он (цитата по пресс-релизу «Сибагро»).



О том, что «Сибагро» планирует выкупить «Ясногорскую» птицефабрику и заняться производством инкубационного яйца, стало известно в мае прошлого года. В марте 2021-го группа стала владельцем ООО «Ясногорское» в Кемеровской области, в управлении которого находилась птицефабрика. Ранее «Ясногорская» входила в группу «Сибирская губерния», которая планировала реализовать проект по производству индейки, но столкнулась с финансовыми сложностями. В конце 2019 года имущество «Ясногорской» арендовал производитель мяса птицы «Енисейагросоюз» для выпуска инкубационного яйца.



Интерес агрохолдингов к производству собственного инкубационного яйца активизировался в прошлом году. Птицеводы жаловались, что из-за отсутствия у них репродукторов они вынуждены импортировать инкубационное яйцо, при этом цены на него сильно выросли, также наблюдался дефицит на фоне распространения гриппа птиц. Это спровоцировало временное сокращение производства мяса птицы и рост цен на него. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручала Минсельхозу, Минэкономразвития и Минфину разработать предложения по полному импортозамещению инкубационного яйца.



В августе прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому племенные птицеводческие заводы и фермы смогут рассчитывать на господдержку: возмещение части прямых затрат (до 20%) на строительство и модернизацию комплексов, занимающихся созданием племенного материала. Минсельхоз рассчитывал, что эта мера поможет обеспечить бесперебойную работу птицефабрик и к 2025 году практически полностью заместить импортный племенной материал отечественным. В этом году проблема ввоза инкубационного яйца обострилась после начала специальной военной операции, в начале марта агроведомство сообщало, что ведет работу по расширению географии поставок, чтобы сохранить достигнутые объемы производства товарной продукции.



«Томская» птицефабрика в 2011 году вошла в состав «Сибагро» (но тот момент — «Сибирская аграрная группа»). Предприятие производит мясо бройлеров (39,1 тыс. т в год) и продукты его переработки, а также единственная в Томской области выпускает куриное яйцо (92,1 млн штук).

