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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Компании

Иртышская птицефабрика восстановилась после гриппа птиц

Компания вышла на проектную мощность и производит более 1 млн яиц в сутки

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Прогноз по распространению гриппа птиц остается неблагоприятным
Pixabay
Прогноз по распространению гриппа птиц остается неблагоприятным
Pixabay

Иртышская птицефабрика в Омской области полностью восстановила поголовье и объемы производства яйца после вспышки гриппа птиц, произошедшей в 2020-м году. Тогда компания была вынуждена уничтожить 1,5 млн кур. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Филонов. По его словам, компания уже вышла на проектную мощность и производит более 1 млн яиц в сутки. До вспышки заболевания объем выпуска был в пределах 1 млн яиц в сутки.

Филонов отметил, что поголовье птицы в хозяйствах Омской области по итогам 2021 года увеличилось на 32% до 5,5 млн голов. «По яйцу по итогам года мы пока в минусе, так как птицефабрика постепенно наращивала производства, но в этом году планируем, что будем в плюсе», — цитирует ТАСС замминистра.

Ведущий специалист ВНИИЗЖ Виктор Ирза подтвердил «Агроинвестору» информацию о восстановлении Иртышской птицефабрики. Он также отметил, что ситуация с гриппом птиц в начале 2022 года аналогична началу 2021-го. «Прогноз неблагоприятный», — сказал эксперт. Ранее Ирза говорил «Агроинвестору», что Иртышская птицефабрика в прошлом году пострадала от гриппа птиц сильнее других предприятий.​ Компания закончила восстановление раньше намеченного срока, ранее предполагалось, что она вернется в строй в мае 2022 года. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев тогда говорил «Агроинвестору», что предприятие снабжало яйцом почти всю Омскую область, ее доля рынка составляла примерно 60%.

Компании
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Ирза рассказал «Агроинвестору», что с начала 2022 года было зафиксировано два случая распространения гриппа птиц. В конце января распоряжением мэра Москвы был введен карантин в 20 районах столицы.  Там запретили любую деятельность, связанную с птицами: их перемещение, вывоз инвентаря и кормов для всех видов животных, которые могли быть в контакте с зараженными птицами, выгульное содержание пернатых, проведение сельскохозяйственных ярмарок и не только. Это связано с выявлением 24 января случая заболевания птиц высокопатогенным гриппом птиц в Парке Горького.

Второй случай был зафиксирован на предприятии «Агро-плюс» в Ставропольском крае. Согласно постановлению губернатора региона Владимира Владимирова, карантин по высокопатогенному гриппу птиц был введен в радиусе 5 км вокруг эпизоотического очага. На этой территории запрещено присутствие посторонних, не допускаются закладка яиц на инкубацию, выгульное содержание и лечение сельскохозяйственной птицы, вывоз продукции птицеводства и кормов за ее пределы. В радиусе 10 км установлена зона наблюдения. 

Екатерина Шокурова 

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