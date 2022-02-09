Иртышская птицефабрика восстановилась после гриппа птиц

Прогноз по распространению гриппа птиц остается неблагоприятным Pixabay

Иртышская птицефабрика в Омской области полностью восстановила поголовье и объемы производства яйца после вспышки гриппа птиц, произошедшей в 2020-м году. Тогда компания была вынуждена уничтожить 1,5 млн кур. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Филонов. По его словам, компания уже вышла на проектную мощность и производит более 1 млн яиц в сутки. До вспышки заболевания объем выпуска был в пределах 1 млн яиц в сутки.



Филонов отметил, что поголовье птицы в хозяйствах Омской области по итогам 2021 года увеличилось на 32% до 5,5 млн голов. «По яйцу по итогам года мы пока в минусе, так как птицефабрика постепенно наращивала производства, но в этом году планируем, что будем в плюсе», — цитирует ТАСС замминистра.



Ведущий специалист ВНИИЗЖ Виктор Ирза подтвердил «Агроинвестору» информацию о восстановлении Иртышской птицефабрики. Он также отметил, что ситуация с гриппом птиц в начале 2022 года аналогична началу 2021-го. «Прогноз неблагоприятный», — сказал эксперт. Ранее Ирза говорил «Агроинвестору», что Иртышская птицефабрика в прошлом году пострадала от гриппа птиц сильнее других предприятий.​ Компания закончила восстановление раньше намеченного срока, ранее предполагалось, что она вернется в строй в мае 2022 года. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев тогда говорил «Агроинвестору», что предприятие снабжало яйцом почти всю Омскую область, ее доля рынка составляла примерно 60%.



Ирза рассказал «Агроинвестору», что с начала 2022 года было зафиксировано два случая распространения гриппа птиц. В конце января распоряжением мэра Москвы был введен карантин в 20 районах столицы. Там запретили любую деятельность, связанную с птицами: их перемещение, вывоз инвентаря и кормов для всех видов животных, которые могли быть в контакте с зараженными птицами, выгульное содержание пернатых, проведение сельскохозяйственных ярмарок и не только. Это связано с выявлением 24 января случая заболевания птиц высокопатогенным гриппом птиц в Парке Горького.



Второй случай был зафиксирован на предприятии «Агро-плюс» в Ставропольском крае. Согласно постановлению губернатора региона Владимира Владимирова, карантин по высокопатогенному гриппу птиц был введен в радиусе 5 км вокруг эпизоотического очага. На этой территории запрещено присутствие посторонних, не допускаются закладка яиц на инкубацию, выгульное содержание и лечение сельскохозяйственной птицы, вывоз продукции птицеводства и кормов за ее пределы. В радиусе 10 км установлена зона наблюдения.

