Восстановление «Боровской» птицефабрики начнется в феврале

Распространение гриппа птиц в России сейчас замедляется «Боровская»

Работа по восстановлению закрытой из-за вспышки гриппа птиц «Боровской» птицефабрике начнется в феврале, пишет издание Ura.ru со ссылкой на губернатор Тюменской области Александра Моора. По его словам, в феврале на предприятии заканчивается карантинный период, начнется восстановление операционной деятельности. Глава региона также отметил, что птицефабрика — это важное системообразующее предприятие в сельском хозяйстве области.



Проблемы на «Боровской» птицефабрике начались во второй половине прошлого года. В октябре из-за вспышки высокопатогенного гриппа птиц продукцию предприятия изъяли из продажи в 22 регионах России. На тот момент «Боровская» уничтожила 1,5 млн птиц (34,9%, из общего стада). СМИ писали, что фабрика за последние три года получила суммарно более 2 млн руб. штрафов за нарушение ветеринарных правил, основная часть которых касалась складирования куриного помета на нескольких гектарах сельхозземель. Кроме того, были выявлены нарушения на производстве.



После вспышки гриппа птиц Россельхознадзор провел внеплановую проверку в филиале птицефабрики «Боровская» в селе Голышманово (Тюменская область), в результате которой было выявлено более 10 грубых нарушений ветеринарных правил содержания птиц, а также правил перемещения и утилизации отходов.



Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов на заседании аграрного комитета региональной облдумы говорил, что «Боровская» птицефабрика сможет возобновить работу, «но в каком формате — пока не определено». «Всероссийский институт животноводства проведет аудит птицефабрики (в том числе — в части биологической безопасности) на предмет того, как нам, с учетом перспектив развития Тюмени, восстановить производство и не допустить повторной вспышки», — отмечал Чейметов.



Ведущий специалист ВНИИЗЖ Виктор Ирза сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, перспективы восстановления предприятия хорошие. «Производственная деятельность начнется не раньше мая. Корпуска будут заполняться поголовьем постепенно», — рассказал эксперт. По его словам, в России сейчас наблюдается затишье по распространению гриппа птиц, однако, оно «предвещает бурю, которая сейчас бушует в Европе».



Вспышка гриппа птиц на «Боровской» произошла как раз в начале холодного периода, отмечает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. С учетом того, что это Сибирский холодный регион, существует риск того, что если фабрика сейчас посадит птицу, вирус может опять вспыхнуть, считает эксперт. «Такие случаи уже были. Ветеринары и ВНИИЗЖ не рекомендуют сажать птицу раньше, чем растает снег, и почва будет хорошо продута. Таким образом значительно снижается риск повторного заражения поголовья», — сказал Давлеев «Агроинвестору».



По его мнению, решение губернатора о начале восстановление птицефабрики в феврале вполне оправдано. «Приступить к началу — значит начать подготовительные работы, то есть подготовку инфраструктуры. Нужно проверить, действительно ли все меры безопасности, рекомендованные ветеринарами и контролирующими службами, были выполнены, и только после этого завозить молодняк, то есть молодых птенцов-несушек, которые через полгода смогут нести яйцо», — заключил он. ​

