В Ульяновской области появится производство инкубационного яйца

Мощность предприятия — 27 млн яиц в год Flickr.com

На территории ТОСЭР «Димитровград» Ульяновской области построят птицефабрику мощностью 27 млн инкубационных яиц в год. Проект стоимостью 980 млн руб. будет реализовывать «Центр современных энергосберегающих технологий», сообщает пресс-служба региона. Компания создана для популяризации, продвижения и применения на отечественном рынке инноваций в области энергосберегающих технологий. Центр входит в группу компаний, реализующих проекты в сфере энергосбережения, говорится на сайте организации.



Племрепродуктор такой мощности соответствует уровню средней бройлерной компании в России: из заявленного объема производства яиц можно вырастить бройлеров и получить примерно 40 тыс. т готовой продукции, сказал «Агроинвестору» президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «Если эта компания работает с птицефабриками и внедряет энергосберегающие системы освещения, то ее сотрудники могут профессионально оценивать проблемы в птицеводстве, — считает он. — Сейчас почти все фабрики используют современное освещение, которое может снижать затраты на один из ключевых компонентов себестоимости — энергоресурсы». Потенциал экономического роста в этом сегменте есть, добавляет эксперт.



С другой стороны, основанием для инвестиций могла стать явная нехватка инкубационного яйца в России — его импорт по-прежнему значителен. По словам Давлеева, поставки из-за рубежа обусловлены, во-первых, потерей продуктивности поголовья кур-несушек из-за низко- и высокопатогенного гриппа птиц в нашей стране. Во-вторых, у нас остается значительная доля импортного инкубационного яйца в структуре поставок племенного материала, необходимого для воспроизводства птицы в нужных объемах. Поэтому Минсельхоз активно поддерживает производителей мяса птицы в части инвестиций в строительство и модернизацию племрепродукторов первого и второго порядков.



«Нехватка и потребность в инкубационных яйцах есть. Вопрос только один: производство инкубационного яйца с коммерческой точки зрения не является таким же выгодным, как производство бройлера. Поэтому независимых производителей инкубационного яйца у нас почти нет, есть только репродукторы первого порядка, которые продают комплекты родителей для репродукторов второго порядка, и это еще как-то экономически оправдано», — прокомментировал Давлеев. Репродукторы второго порядка, как правило, являются частью вертикально-интегрированных комплексов.



Поэтому важно, кому новый проект будет продавать яйца, будут ли постоянные и крупные заказы. На сегодняшний день почти все лидеры отрасли самостоятельно обеспечивают себя инкубационным яйцом и иногда даже сталкиваются с его избытком, продолжает Давлеев. «Не лидеры, но крупные компании, также имеют достаточное количество племенных хозяйств, которые обеспечивают их потребности», — добавляет он.



Целевой группой нового предприятия в Димитровграде могут стать мелкие и средние компании, у которых собственные стада небольшие или их нет. Но их покупательская способность, как правило, оставляет желать лучшего, и вопрос в том, хватит ли им денег на закупку инкубационного яйца, с какой периодичностью они будут это делать. «Новому предприятию предстоит ротация родительских стад: нужно постоянно докупать молодняк, который нужно доращивать до продуктивного возраста. Содержание реммолодняка — дорогое удовольствие, потому что он ничего не генерирует, а только потребляет корм, воду и энергию», — объясняет Давлеев.



Поэтому, заключает он, будущий успех заключается исключительно в экономике, клиентской базе и в меньшей степени в цене на инкубационное яйцо — она относительно стабильна. Единственный фактор, который может на нее повлиять — вспышки гриппа птиц, причем по большей части не в России, а в Европе, которая сейчас является основным поставщиком племенного материала в нашу страну.

