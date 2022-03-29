«Боровская» птицефабрика начала восстанавливать работу

Для обеспечения предприятия племенным материалом были выбраны российские поставщики Pixabay

«Боровская» птицефабрика в Тюменской области начала восстанавливать работу после вспышки гриппа птиц и последовавшего карантина. Об этом порталу URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. До декабря на предприятие планируется завести 2 млн инкубационных яиц. Также будет поставлено 600 тыс. цыплят суточных гибридных кур и 28 тыс. цыплят племенного поголовья. По данным местного правительства, на фабрику уже поступило три партии инкубационного яйца и три партии цыплят. Для обеспечения предприятия племенным материалом были выбраны российские поставщики.



Источник «Агроинвестора», знакомый с ситуацией, рассказал, что проблемы на «Боровской» птицефабрике не такие серьезные, как об этом сообщали СМИ. «На самом деле компания предприняла очень жесткие меры по устранению последствий вспышки гриппа птиц. Поэтому сейчас после обработки корпусов посадка птицы будет произведена в "чистых" условиях. Это правильное решение», — рассказал он.



Основной фактор успеха компании на данный момент — это грамотные действия менеджмента в области поддержания работы по биобезопасности, считает источник. По его словам, компания начнет восстановление деятельность в этом году, однако итоговые сроки выхода на целевую производственную мощность во многом будут зависеть от складывающейся конъюнктуры рынка и доступности всех необходимых ресурсов.



Губернатор Тюменской области Александра Моора ранее говорил, что работа по восстановлению закрытой «Боровской» птицефабрике начнется в феврале, когда на предприятии закончится карантинный период.



Проблемы на «Боровской» птицефабрике начались во второй половине прошлого года. В октябре из-за вспышки высокопатогенного гриппа птиц продукцию предприятия изъяли из продажи в 22 регионах России. На тот момент «Боровская» уничтожила 1,5 млн птиц (34,9%, из общего стада). СМИ писали, что фабрика за последние три года получила суммарно более 2 млн руб. штрафов за нарушение ветеринарных правил, основная часть которых касалась складирования куриного помета на нескольких гектарах сельхозземель. Кроме того, были выявлены нарушения на производстве.



После вспышки гриппа птиц Россельхознадзор провел внеплановую проверку в филиале птицефабрики «Боровская» в селе Голышманово (Тюменская область), в результате которой было выявлено более 10 грубых нарушений ветеринарных правил содержания птиц, а также правил перемещения и утилизации отходов.



Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов на заседании аграрного комитета региональной облдумы говорил, что «Боровская» птицефабрика сможет возобновить работу, «но в каком формате — пока не определено». «Всероссийский институт животноводства проведет аудит птицефабрики (в том числе — в части биологической безопасности) на предмет того, как нам, с учетом перспектив развития Тюмени, восстановить производство и не допустить повторной вспышки», — отмечал Чейметов.

