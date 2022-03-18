Птицефабрики предупредили о повышении отпускных цен на яйца

Птицеводческая отрасль работает в условиях существенного роста затрат Pixabay

Птицефабрики стали уведомлять ритейлеров о повышении отпускных цен на яйца, пишет «Коммерсантъ» . Производители яиц решили повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей на заседании совета директоров «Росптицесоюза» 14 марта, рассказали изданию нескольких участников встречи.



Минсельхоз подтвердил, что сейчас птицеводческая отрасль работает в условиях существенного роста затрат, в том числе на корма. При этом производители сдерживают рост цен на свою продукцию путем оптимизации внутренних процессов. Министерство рассчитывает, что ситуацию стабилизирует временный запрет экспорта в страны ЕАЭС зерновых, используемых для производства кормов.



Обычно цены на яйца увеличиваются в течение трех-четырех недель перед Пасхой, которая в этом году отмечается 24 апреля. Однако в этом году повышение началось за полтора месяца, и сейчас цены уже выросли на 15-25% в зависимости от категории, сказал источник «Коммерсанта» в ритейле. Он также предполагает, что отпускные цены в ближайшее время могут повыситься на 30-40%. Источник издания из числа производителей подтверждает, что себестоимость выпуска яиц в ближайшие полтора месяца может увеличиться на 15-40% в зависимости от категории, что связано с высокой зависимостью отрасли от импортного сырья, резко подорожавшего из-за повышения курсов валют.



Резкий рост цен на многие базовые товары оказывает серьезное давление на платежеспособный спрос, из-за чего производителям яиц грозит заметное сокращение спроса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников заседания «Росптицесоюза». Один из участников также добавил, что в качестве «антикризисного продукта» ряд птицефабрик решили поставлять яйца на бугорчатой подкладке по 30 штук, поскольку такая фасовка может удешевить продукцию.



Основным фактором роста себестоимости является срыв поставок как из-за логистических факторов, так и из-за недоступности продукции ряда поставщиков. То есть наблюдаются сложности с наличием компонентов кормов и удорожание всех сервисов и расходных материалов: логистики, упаковки и так далее, прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «Все, что могло подорожать — подорожало. На сегодняшний момент цепочки поставок агропроизводителей увеличились в цене, иногда даже выше курсовых разниц и инфляционных индикаторов. Сейчас почти все поставки идут на условиях предоплаты, что также осложняет работу», — сказал эксперт. По словам Корнеева, это касается не только агропредприятий, но и всей цепочки: логистов, производителей упаковки и других. Все это приводит к росту цен «в моменте».

