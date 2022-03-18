Птицефабрики предупредили о повышении отпускных цен на яйца

Птицефабрики стали уведомлять ритейлеров о повышении отпускных цен на яйца, пишет «Коммерсантъ». Производители яиц решили повысить цены на столовое яйцо для торговых сетей на заседании совета директоров «Росптицесоюза» 14 марта, рассказали изданию нескольких участников встречи.
Минсельхоз подтвердил, что сейчас птицеводческая отрасль работает в условиях существенного роста затрат, в том числе на корма. При этом производители сдерживают рост цен на свою продукцию путем оптимизации внутренних процессов. Министерство рассчитывает, что ситуацию стабилизирует временный запрет экспорта в страны ЕАЭС зерновых, используемых для производства кормов.
Обычно цены на яйца увеличиваются в течение трех-четырех недель перед Пасхой, которая в этом году отмечается 24 апреля. Однако в этом году повышение началось за полтора месяца, и сейчас цены уже выросли на 15-25% в зависимости от категории, сказал источник «Коммерсанта» в ритейле. Он также предполагает, что отпускные цены в ближайшее время могут повыситься на 30-40%. Источник издания из числа производителей подтверждает, что себестоимость выпуска яиц в ближайшие полтора месяца может увеличиться на 15-40% в зависимости от категории, что связано с высокой зависимостью отрасли от импортного сырья, резко подорожавшего из-за повышения курсов валют.
Резкий рост цен на многие базовые товары оказывает серьезное давление на платежеспособный спрос, из-за чего производителям яиц грозит заметное сокращение спроса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников заседания «Росптицесоюза». Один из участников также добавил, что в качестве «антикризисного продукта» ряд птицефабрик решили поставлять яйца на бугорчатой подкладке по 30 штук, поскольку такая фасовка может удешевить продукцию.
Основным фактором роста себестоимости является срыв поставок как из-за логистических факторов, так и из-за недоступности продукции ряда поставщиков. То есть наблюдаются сложности с наличием компонентов кормов и удорожание всех сервисов и расходных материалов: логистики, упаковки и так далее, прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «Все, что могло подорожать — подорожало. На сегодняшний момент цепочки поставок агропроизводителей увеличились в цене, иногда даже выше курсовых разниц и инфляционных индикаторов. Сейчас почти все поставки идут на условиях предоплаты, что также осложняет работу», — сказал эксперт. По словам Корнеева, это касается не только агропредприятий, но и всей цепочки: логистов, производителей упаковки и других. Все это приводит к росту цен «в моменте».