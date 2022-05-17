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Инвестиции

«Черкизово» купила бизнес быстрого питания Sibylla

Стоимость сделки — около 8 млн евро 

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Покупка «Сибилла Рус» отвечает стратегии группы «Черкизово» по дальнейшему увеличению своего присутствия в канале фудсервис
Sibylla
Покупка «Сибилла Рус» отвечает стратегии группы «Черкизово» по дальнейшему увеличению своего присутствия в канале фудсервис
Sibylla

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, согласно рейтингу «Агроинвестора», покупает у финской Atria компанию ООО «Сибилла Рус» - бизнес быстрого питания. Об этом сообщила пресс-служба компании. Предварительное согласие ФАС на приобретение «Сибилла Рус» получил входящий в «Черкизово» «АПК "Михайловский"». 

Бизнес «Сибилла Рус» включает контракты на поставку, оборудование, рецептуры и систему логистики. Бренд Sibylla в сделку не вошел. Стоимость сделки — около 8 млн евро (примерно 550 млн руб.), говорится в сообщении Atria. «Чистые продажи компании быстрого питания, работающей в России, составляют примерно 2% от общего объема чистых продаж Atria Group, бизнес был прибыльным», — уточняет компания.

В сообщении «Черкизово» подчеркивается, что покупка «Сибилла Рус» отвечает стратегии группы «Черкизово» по дальнейшему увеличению своего присутствия в канале фудсервис. В 2021 году чистые продажи «Сибилла Рус» превысили 3 млрд руб., в натуральном выражении они составили более 10 тыс. т.

«Сибилла Рус» специализируется на продаже готовых решений для производства и реализации продукции быстрого питания под брендом Sibylla в заведениях, работающих в формате shop in shop. Продукция компании поставляется в 4,4 тыс. точек, из которых 3,8 тыс. находятся в регионах России, остальные — в странах СНГ (Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан). Точки располагаются преимущественно на АЗС и в местах проведения досуга.

Весной 2021 года «Черкизово» уже приобрела у Atria компанию «Пит-Продукт» в Ленинградской области. Она владеет двумя мясоперерабатывающими производствами и товарными знаками, включая бренд Pit Product. Предприятия «Пит-Продукта» являются поставщиками мясной продукции для портфеля ООО «Сибилла Рус», остальные ингредиенты — соусы, хлебобулочные изделия, овощи — закупаются у локальных производителей.

Старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы SRG Татьяна Козлова сказала «Агроинвестору», что покупка группой «Черкизово» бизнеса быстрого питания выглядит более чем перспективно. «Во-первых, финская Atria выстроила по своим стандартам готовый бизнес, зайдя практически в пустую нишу, и показывала хороший рост финансовых результатов. Во-вторых, сегмент фудсервиса — это почти бесплатное продвижение своей продукции», — считает эксперт.

Кроме того, отмечает Козлова, это обеспечивает сбыт продукции «Черкизово». «Учитывая, что ранее купленный “Пит-Продукт” является поставщиком мясной продукции для сети, то приобретение еще и “Сибилла Рус” закономерно. При отсутствии долга сумма сделки в 8 млн евро и мультипликатор P/S в 0,16 и P/E в 1,6 выглядит как “подарок”», — оценила эксперт.

Группа «Черкизово» входит в число лидеров на рынках куриного мяса, мяса индейки и продуктов мясопереработки. Она включает 11 птицеводческих комплексов, 16 свинокомплексов, 11 мясоперерабатывающих предприятий, а также девять комбикормовых заводов и 300 тыс. га сельскохозяйственных земель. Консолидированная выручка по итогам 2021 года составила 158 млрд руб. Компания экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран.

Екатерина Шокурова 

Агроконсалтинг

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