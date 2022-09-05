На орловской площадке «Мираторга» выявлена вспышка АЧС

В летне-осенний сезон угроза распространения АЧС всегда возрастает Д. Абрамов

«Мираторг» выявил вирус африканской чумы свиней (АЧС) на площадке Сомово в Шаблыкинском районе Орловской области, сообщила компания. Поголовье свинокомплекса составляет 2,9 тыс. свиней, там уже введен карантин, уточнила «Агроинвестору» пресс-служба агрохолдинга. Компания приняла все необходимые меры по локализации очага и предотвращению распространения вируса АЧС в соответствии с ветеринарным законодательством. В «Мираторге» подчеркнули, что остальные предприятия холдинга работают в штатном режиме.



Карантин из-за АЧС в регионе был введен указом губернатора Орловской области. Территория комплекса признана эпизоотическим очагом по АЧС, следует из документа. Угрожаемой зоной признана территория в радиусе 220 км вокруг комплекса.



Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев сказал «Агроинвестору», что ситуация с АЧС в России в этом году лучше, чем в прошлом, но все еще остается напряженной. «С приходом летнее-осеннего сезона угроза распространения этой болезни всегда возрастает. В этом году АЧС в основном обнаруживается среди диких кабанов и в ЛПХ. Также есть два случая на предприятиях, кроме «Мираторга» пострадал комплекс «Шувалово» в Костромской области», — рассказал он. Ковалев подчеркнул, что выявление АЧС в такой крупной компании как «Мираторг», говорит о том, что вирус по-прежнему находится в дикой природе и «любое расслабление имеет угрозу».



О вспышке АЧС на самом крупном свинокомплексе Костромской области — «Шувалово» - «Агроинвестор» писал в начале августа. Тогда компания заявляла, что уничтожила 3 тыс. свиней, предстояло уничтожить еще столько же.​ На сайте правительства региона уточнялось, что АЧС была выявлена на одной из трех обособленных площадок комплекса. Руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин тогда говорил, что беспокойство вызывают очевидные недостатки в работе ряда региональных ветеринарных служб и администраций в части предотвращения распространения АЧС.



В середине августа территориальное управление Россельхознадзора призывало свиноводческие комплексы Орловской области принять срочные меры по защите поголовья и ферм от заноса АЧС. Ведомство предупреждало, что ситуация с распространением АЧС в регионе неблагоприятная.



По данным Росстата, поголовье свиней в Орловской области сейчас превышает 1 млн животных. За первое полугодие их число в регионе увеличилось на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Почти все поголовье (98%) содержится в сельхозорганизациях.



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