На орловской площадке «Мираторга» выявлена вспышка АЧС

«Мираторг» выявил вирус африканской чумы свиней (АЧС) на площадке Сомово в Шаблыкинском районе Орловской области, сообщила компания. Поголовье свинокомплекса составляет 2,9 тыс. свиней, там уже введен карантин, уточнила «Агроинвестору» пресс-служба агрохолдинга. Компания приняла все необходимые меры по локализации очага и предотвращению распространения вируса АЧС в соответствии с ветеринарным законодательством. В «Мираторге» подчеркнули, что остальные предприятия холдинга работают в штатном режиме.
Карантин из-за АЧС в регионе был введен указом губернатора Орловской области. Территория комплекса признана эпизоотическим очагом по АЧС, следует из документа. Угрожаемой зоной признана территория в радиусе 220 км вокруг комплекса.
Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев сказал «Агроинвестору», что ситуация с АЧС в России в этом году лучше, чем в прошлом, но все еще остается напряженной. «С приходом летнее-осеннего сезона угроза распространения этой болезни всегда возрастает. В этом году АЧС в основном обнаруживается среди диких кабанов и в ЛПХ. Также есть два случая на предприятиях, кроме «Мираторга» пострадал комплекс «Шувалово» в Костромской области», — рассказал он. Ковалев подчеркнул, что выявление АЧС в такой крупной компании как «Мираторг», говорит о том, что вирус по-прежнему находится в дикой природе и «любое расслабление имеет угрозу».
О вспышке АЧС на самом крупном свинокомплексе Костромской области — «Шувалово» - «Агроинвестор» писал в начале августа. Тогда компания заявляла, что уничтожила 3 тыс. свиней, предстояло уничтожить еще столько же. На сайте правительства региона уточнялось, что АЧС была выявлена на одной из трех обособленных площадок комплекса. Руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин тогда говорил, что беспокойство вызывают очевидные недостатки в работе ряда региональных ветеринарных служб и администраций в части предотвращения распространения АЧС.
В середине августа территориальное управление Россельхознадзора призывало свиноводческие комплексы Орловской области принять срочные меры по защите поголовья и ферм от заноса АЧС. Ведомство предупреждало, что ситуация с распространением АЧС в регионе неблагоприятная.
По данным Росстата, поголовье свиней в Орловской области сейчас превышает 1 млн животных. За первое полугодие их число в регионе увеличилось на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Почти все поголовье (98%) содержится в сельхозорганизациях.
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