«Мираторг» продолжает увеличивать стадо абердин-ангусов

Агрохолдинга управляет самым большим в стране стадом специализированной мясной породы абердин-ангус Мираторг

В 2022 году «Мираторг», крупнейший производитель говядины в России, прогнозирует приплод порядка 30 тыс. телят абердин-ангусов на своих фермах в Калужской области, сообщила пресс-служба компании. В результате численность материнского стада агрохолдинга в регионе увеличится на 15% и достигнет 49 тыс. голов, а в целом —100 тыс. голов.



Компания управляет самым большим поголовьем специализированной мясной породы абердин-ангус — 820 тыс. животных. Проект производства высококачественной говядины реализуется в Брянской, Калужской, Орловской, Смоленской, Тульской и Калининградской областях. В планах — нарастить поголовье КРС до 1 млн животных, уточнила «Агроинвестору» пресс-служба «Мираторга».



В Калужской области агрохолдинг реализует проект мясного скотоводства с 2014 года. В регионе действует 15 ферм КРС и одна производственная база для обслуживания и ремонта сельхозтехники. Для улучшения качества поголовья «Мираторг» использует методы геномной селекции. Поскольку стадо расширяется, компания увеличивает пастбища и площади под кормозаготовку, в том числе за счет ввода в оборот заброшенных земель. Так, в 2022 году в области планируется вернуть в оборот более 7,6 тыс. га. Сейчас заготовка кормов в регионе проходит на площади свыше 68 тыс. га.



Кроме того, Калужская область стала стартовой площадкой для проекта «Мираторга» по выращиванию КРС японской породы вагю, которая отличается повышенной мраморностью и пользуется особым спросом на мировых рынках. Сейчас стадо кросса вагю на фермах агрохолдинга составляет 6,4 тыс. голов, из них около 2 тыс. размещены на фермах в Калужской области. В 2022 году в регионе появится порядка 700 телят кросса вагю.



Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк сказал «Агроинвестору», что в России наблюдается «достаточно существенный» дефицит говядины. Недобор составляет более 300 тыс. т в год. Половина говядины импортируется из стран Таможенного союза, и чуть меньше половины — порядка 117-120 тыс. т — из дальнего зарубежья.



В стране производится чуть больше 80% от общего внутреннего потребления говядины. 20% от этого объема — это мясо специализированной отрасли мясного скотоводства, остальное — молочного животноводства, говорит Костюк. «Минсельхоз ежегодно публикует данные, где фиксируется снижение поголовья КРС в России. Предполагается, что ресурсов и резервов для того, чтобы нарастить поголовье в ближайшее время в России не будет. Есть резерв с точки зрения изменения качества откорма, поскольку мы до сих пор бьем скот в меньшей массе, чем могло быть, — рассказывает он. — За счет улучшения качества откорма и массы забоя животных проблема могла бы частично решиться. Однако высокая стоимость кормов и низкое распространение определенных технологий не дают решить этот вопрос». На этом фоне в России есть заметный дефицит говядины, а сырьевая база для его закрытия пока отсутствует, отметил Костюк.



По его словам, рынок говядины сейчас существенно зависит от недостаточной по качеству и количеству отечественной базы живого скота. Поэтому перспективы развития рынка говядины на сегодняшний день не обнадеживают. «Потребление говядины существенно не снижается, а возможности нарастить производство, в том числе качественной охлажденной говядины, сейчас нет. Поэтому отрасль находится в состоянии стагнации», — заключил Костюк.

