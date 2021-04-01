Прибыль считают по породе. Преодолеть стагнацию в мясном животноводстве помогут качественные исследования генов КРС

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Мясное скотоводство переживает период затяжной стагнации, которая возникла после существенного скачка объемов производства качественной говядины в 2015 году. Рост показателей тогда был продиктован наращиванием поголовья КРС компанией «Мираторг». После этого доля говядины от мясных пород не превышала в общей структуре рынка 21%. Среди сдерживающих развитие сектора факторов — недостаток кредитных ресурсов, долгая окупаемость, отсутствие кооперации. Рынку нужна другая бизнес-модель, учитывающая специфику отрасли и необходимость генетического прогресса



По оценке Федерального научного центра биологических систем и агротехнологий РАН, общее производство говядины в России в 2020 году достигло 1,65 млн т в убойном весе. При этом 1,18 млн т из этого объема получено от шлейфа молочных пород и выбракованных дойных коров. Зачастую побочный продукт с молочных ферм на бойни уходит почти за бесценок (по 50-70 руб. за кг живого веса), порождая тем самым нездоровую конкуренцию в мясном секторе. Бычки специализированных мясных пород в виду демпинга серьезно теряют в цене, сейчас их, как правило, реализуют по 100-120 руб./кг живого веса при себестоимости 200-220 руб./кг.