К 2024 году выручка «Мираторга» может вырасти почти в два раза

Холдинг рассчитывает увеличить долю экспорта в выручке до 25% «Мираторг»

«Мираторг», лидер по объему производства свинины и говядины, рассчитывает увеличить выручку со 139 млрд руб. в 2020 году до 240 млрд руб. в 2024-м, пишет «Финмаркет», со ссылкой на презентацию компании. Показатель EBITDA к тому времени планируется нарастить в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом — до 94 млрд рублей, рентабельность по EBITDA — на 12 процентных пунктов до 39%.



Кроме того, «Мираторг» рассчитывает удвоить производство свинины по сравнению с 2020 годом до 1 млн т, увеличить стадо специализированной мясной породы КРС абердин-ангусов на 32% до 1 млн голов, а также наращивать индустриальное производство ягнятины. Еще одной целью агрохолдинга является наращивание доли экспорта в выручке до 25%. В 2020 году компания экспортировала 105 тыс. т мяса на 20 млрд руб. «Цель — вывод компании в мировые лидеры по производству продуктов питания», — приводит «Финмаркет» выдержку из в презентации «Мираторга».



Глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин сказал «Агроинвестору», что агрохолдинг сейчас существенно увеличивает производство свинины, убой и переработку, объем производства готовых мясных изделий на новом заводе в Курской области. Также, по его словам, «Мираторг» успешно реализует проект по удвоению производства мяса КРС. «Все заявленные планы компании реализуются, с этим и связан рост их выручки», — считает Юшин.



В 2021 году «Мираторг», по данным Юшина, планирует произвести 619,5 тыс. т свинины в живом весе, что на 97,2 тыс. т больше, чем в 2020-м. В 2022-м компания надеется выпустить 844 тыс. т свинины, в 2023-м — 1,07 млн т тыс. т, в 2024 — 1,11 млн т. Всего топ-20 крупнейших игроков к 2024 году должны выйти на совокупный объем около 4,9 млн т этого вида мяса.



В сентябре прошлого года пресс-служба «Мираторга» сообщала, что компания инвестировала более 200 млрд руб. в строительство вертикально-интегрированного производства основных видов мяса: птицы, свинины, говядины. Новая мясохладобойня в Курской области является частью проекта удвоения мощности свиноводческого дивизиона до 1 млн т свинины в живом весе в год, что позволит практически закрыть потребность России в импорте охлажденной свинины.



Инвестиции в проект «удвоение свиноводства» составят более 160 млрд руб., из которых свыше 68 млрд руб. — стоимость роботизированной мясохладобойни, которая сможет перерабатывать 4,5 млн свиней в год. Первая очередь завода (глубокая переработка мяса), была введена в эксплуатацию в 2020 году, а в 2021 «Мираторг» планирует запустить комплекс по убою и обвалке свиней.



Также агрохолдинг реализует межрегиональный овцеводческий проект, его стоимость оценивалась в 27 млрд руб. Компания предполагала строительство 12 комплексов на 1,3 млн голов в год с последующей глубокой переработкой на высокотехнологичной мясохладобойне мощностью 33,9 тыс. т продукции.



«Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах. Компания является вторым производителем мяса в России, согласно рейтингу «Агроинвестора», и выпускает свинину, говядину, розовую телятину, мясо бройлера, ягнятину. Также компания занимается растениеводством, молочным животноводством, переработкой продукции. В 2020 году холдинг произвел 448 тыс. т свинины против 427 тыс. т в 2019 году, 179 тыс. т говядины против 152 тыс. т, 144 тыс. тонн мяса птицы против 137 тыс. т соответственно. Производство розовой телятины выросло на 2% до 8,1 тыс. т.

