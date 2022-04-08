ФАС начала проверку «Мираторга»

«Мираторг» - крупнейший в России производитель свинины и говядины «Мираторг»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверку в отношении торговой компании «Мираторг». В ходе контрольных мероприятий ведомство изучит цепочку поставки мяса и произведет оценку ценообразования на эту продукцию, говорится в сообщении ФАС. «Окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемого лица нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации», — отмечает служба. Причину проверки она не уточняет.



Пресс-служба «Мираторга» подтвердила «Агроинвестору», что деятельность Торговой компании агрохолдинга проверяет ФАС. «Именно в данный сложный для холдинга момент, когда идет борьба за стабильность цепочек поставок продуктов питания для граждан страны и продуктовую безопасность в целом, а также ведется восстановительная работа информационных систем холдинга с учетом недавней хакерской атаки», — подчеркнула пресс-служба, добавив, что компании совершенно неясны мотивы проведения проверки без веских на то причин.



Пресс-служба агрохолдинга также напоминает, что ранее информационные системы ряда компаний, входящих в АПХ «Мираторг», подверглись хакерской атаке, в результате чего были нарушены функции деятельности некоторых предприятий, о чем было сообщено публично, в том числе на сайте Россельхознадзора. Работы по устранению последствий внедрения еще ведутся.



По данным Росстата, средние розничные цены на говядину к 1 апреля по сравнению с декабрем 2021 года увеличились на 10,22%, свинина подорожала на 3,3%, куры — на 2,37%. Стоимость вареной колбасы выросла на 3,82%, полукопченой и варено-копченой — на 5,36%. В целом инфляция в годовом выражении к 1 апреля достигла 16,7%, по информации Минэкономразвития. Производители мясной продукции ранее сообщали о повышении себестоимости, в частности, Национальный союз свиноводов оценивал, что себестоимость производства свинины может увеличиться на 23%.



Ранее ФАС сообщала, что возбудила дело в отношении крупнейшего в России производителя сахара — компании «Продимекс». Служба сообщала, что подозревает компанию в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар.



Также ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит», заподозрив их в сговоре для поддержания цен на сахар. Кроме того, дела были возбуждены в отношении «Павловского сахарного завода» и «Сахарного комбината Тихорецкий»: в марте они повысили оптово-отпускные цены на сахар более чем на 30%. В Кемеровской области ФАС возбудила дело в отношении оптовых поставщиков, которые повысили наценку на сахар с 9,5% в феврале до 54% в марте.



«Мираторг», крупнейший в России производитель свинины и говядины, основан в 1995 году, активы холдинга расположены в 16 регионах России. Агрохолдинг выпускает свинину, говядину, розовую телятину, мясо бройлера, ягнятину. Также компания занимается растениеводством, молочным животноводством, переработкой продукции и розничной торговлей.

