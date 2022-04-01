разделы

реклама

журналы

Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Аналитика

Семя качества. Смогут ли отечественные производители заместить поставки племматериала из-за рубежа

Алена Белая

| Агроинвестор |

Wikimedia
Wikimedia
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Читать номер

Последние несколько лет российские животноводы наращивают импорт генетического материала КРС, в частности бычьего семени. Однако возникшие риски сокращения объемов иностранной продукции заставляют иначе смотреть на возможности российской генетики. Впрочем, пока далеко не все участники рынка представляют себе быстрый и безболезненный переход на отечественные поставки


Согласно поправкам к закону «О племенном животноводстве», принятым в конце 2021 года, с 1 сентября 2022-го импортеры бычьего семени могут остаться без господдержки. В первую очередь это касается тех компаний, у которых нет собственного поголовья скота в России. Окончательное решение по данному вопросу на середину марта еще принято не было, но ввоз племенного материала КРС и без того оказался под угрозой остановки в свете развернувшихся против России санкций из-за событий на Украине и обвала рубля. 

Алена Белая 

Загрузка...
Агроинвестор

«Агроинвестор»

Читать

рекомендации

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2022
Ускользающий лён. Льноводство: приоритетное направление для возрождения Нечерноземья или потерянная для России отрасль?

«Агротехника и технологии»

Ускользающий лён. Льноводство: приоритетное направление для возрождения Нечерноземья или потерянная для России отрасль?
«Агроинвестор» №03, март 2022

Журнал

«Агроинвестор» №03, март 2022
Потребители меняют ориентиры. Какие глобальные тренды в 2022 году могут влиять на выбор продуктов питания

«Агроинвестор»

Потребители меняют ориентиры. Какие глобальные тренды в 2022 году могут влиять на выбор продуктов питания
Андрей Тютюшев: «Желания кого-то обгонять нет, важнее эффективность»

«Агроинвестор»

Андрей Тютюшев: «Желания кого-то обгонять нет, важнее эффективность»