Семя качества. Смогут ли отечественные производители заместить поставки племматериала из-за рубежа

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Последние несколько лет российские животноводы наращивают импорт генетического материала КРС, в частности бычьего семени. Однако возникшие риски сокращения объемов иностранной продукции заставляют иначе смотреть на возможности российской генетики. Впрочем, пока далеко не все участники рынка представляют себе быстрый и безболезненный переход на отечественные поставки



Согласно поправкам к закону «О племенном животноводстве», принятым в конце 2021 года, с 1 сентября 2022-го импортеры бычьего семени могут остаться без господдержки. В первую очередь это касается тех компаний, у которых нет собственного поголовья скота в России. Окончательное решение по данному вопросу на середину марта еще принято не было, но ввоз племенного материала КРС и без того оказался под угрозой остановки в свете развернувшихся против России санкций из-за событий на Украине и обвала рубля.