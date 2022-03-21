Себестоимость производства свинины в этом году может вырасти на 23%

Несмотря на внешние факторы, производство свинины в ближайшие два года будет увеличиваться Pixabay

В этом году себестоимость производства 1 кг свинины в России может вырасти до 100-105 руб. В 2019-м она в среднем составляла 65 руб./кг, к концу 2021-го — 85 руб./кг из-за резкого роста цен на зерно. Об этом гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев рассказал на отраслевой конференции ProMeat Industry 2022 в Белгороде, сообщает «Интерфакс». По его словам, в этом году динамика связана с удорожанием всех валютных составляющих производства и зерна. При этом, несмотря на внешние факторы, в ближайшие два года выпуска свинины будет расти на 5%.



Оценить, как нынешние проблемы отразятся на свиноводческой отрасли, пока очень сложно, говорит Ковалев. По его словам, это будет зависеть от роста себестоимости, того, как он отразится на конечных ценах, от покупательской способности населения и др. «Возможны разные варианты: доходы населения могут увеличиться с учетом выплат от государства, что позволит частично компенсировать рост себестоимости через повышение цен. Но может быть и наоборот: сокращение рабочих мест и доходов, цены не будут расти или даже станут падать, поскольку предложение в таком случае превысит реальный платежеспособный спрос. Сейчас он ажиотажный, поэтому прогнозировать сложно», — прокомментировал «Агроинвестору» Ковалев.



Уход неэффективных игроков будет неизбежен, если цены останутся на текущем уровне, говорит руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Однако доля таких участников рынка постоянно снижается, и сейчас их сравнительно немного. «Но бывают компании, которые, может, и не так эффективны по производственным показателям, но у них нет большой кредитной нагрузки <...>, и их финансовое положение можно назвать относительно устойчивым. Также есть эффективные игроки, но если у них большая кредитная нагрузка, то в случае, если цена не будет меняться по сравнению с динамикой себестоимости, им будет трудно своевременно и в полном объеме обслуживать кредиты», — рассуждает Юшин. То есть в ситуации стагнации цен могут пострадать обе категории предприятий, считает он.



Сейчас российские компании круглосуточно решают десятки проблем, с которыми они раньше не сталкивались: своевременное получение денег от контрагентов из-за рубежа, а переход на полную предоплату требует значительных дополнительных финансовых ресурсов, продолжает Юшин. Кроме того, логистика работает не как часы, следовательно, срываются сроки доставки. По словам Ковалева, зависимость отрасли от поставок из-за рубежа составляющих для кормов, ветеринарных препаратов, упаковки и др. не является критической, но это не значит, что импорта вообще нет. Шок первых недель после введения санкций уже проходит, и отгрузки в Россию восстанавливаются, добавляет он.



Однако импортные ингредиенты сильно подорожали, что является одной из причин роста себестоимости, сроки доставки также выросли, а поставщики почти всегда требуют предоплату, продолжает Ковалев. «Все это требует значительного, кратного увеличения оборотных средств для наших предприятий, и это сегодня является главной проблемой. Мы рассчитываем на помощь со стороны государства: обеспеченность льготными краткосрочными кредитами должна и дальше увеличиваться», — подчеркивает он.







Спрос на свинину будет под влиянием двух факторов — отрицательного и положительного, говорит Юшин. Так, располагаемые доходы населения будут снижаться, и из-за этого общее потребление мяса может упасть примерно на 4-6%. Однако в условиях уменьшения доходов на первое место выходит вопрос энергетической ценности еды, а не получаемого от нее удовольствия, поэтому люди могут перейти с потребления одних видов продуктов (салаты, рыба, фрукты, овощи и др.) на более доступное и сытное мясо. «Салатом семью не накормить <...>. Хотя пока делать какие-либо прогнозы сложно, но курица, безусловно, выиграет — это самый доступный белок», — считает он.



Самое главное сейчас — приложить все усилия, в том числе с точки зрения предоставления необходимого объема льготных оборотных кредитов аграриям, чтобы удовлетворить спрос, который будет смещаться с более дорогих видов мяса на более доступные — мясо бройлера, свинину. Они сравнительно недорогие, но при этом выигрывают у целого ряда продуктов по потребительским и питательным свойствам, отмечает Юшин.



«К тем льготным кредитам для АПК, что есть сейчас, нужно еще примерно 75 млрд руб. <...>. Также необходимы льготные инвестиционные кредиты для завершения проектов, особенно тех, которые готовы уже на 30-50%. Если мы их не завершим, то не только недополучим ресурсы, но и потеряем деньги, — подчеркивает Юшин. — Поэтому большая просьба к финансово-экономическому блоку правительства: почувствуйте эти вещи. Во второй половине года ситуация на глобальном рынке продовольствия может быть близка к драматической, и нам нужно отгородить Россию от практически неизбежных мировых проблем с продовольствием. Сделать это можно только путем поддержки АПК», — заключил Юшин.

