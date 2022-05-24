Производство свинины в этом году может вырасти на 200 тысяч тонн

Компенсировать рост производства в этом году удастся только за счет роста внутреннего потребления Д. Абрамов

В 2022 году выпуск свинины увеличится на 200 тыс. т (в убойном весе). Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry — 2022 рассказал гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. Так, уже за первый квартал производство свинины в сельскохозяйственных предприятиях увеличилось на 67,5 тыс. т, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Однако, по словам Ковалева, дополнительное предложение свинины в 2022-м будет на 100 тыс. т больше прироста выпуска этого вида мяса за счет сокращения экспорта.



По его словам, начиная с 2020 года главный риск для свиноводческой отрасли в России — это перенасыщение рынка. И если в предыдущие годы увеличение производства нивелировалось растущим экспортом, эпизоотической ситуацией и наращиванием внутреннего потребления за счет стабильных и относительно невысоких цен, то в этом году можно рассчитывать только на рост внутреннего потребления. Однако это будет возможно только в случае поддержки наиболее незащищенных слоев населения. Иначе, по мнению Ковалева, производителям придется снижать оптовые цены, что негативно отразится на экономике предприятий, которые и так находятся в тяжелом положении из-за повышения себестоимости: в этом году она увеличится на 15-20%.



Ковалев также рассказал, что за первый квартал этого года потребление мяса в России выросло на 5,2% до 2,6 млн т в убойном весе исключительно за счет свинины и мяса птицы. По данным НСС, увеличение составило 7,1% по обоим видам мяса. Причина роста потребления свинины — закупки впрок, а также тот факт, что рост цен на нее был не таким активным, как на другие виды. В то же время потребление говядины за отчетный период снизилось на 4,5%, баранины — на 0,4%, других видов мяса — на 9,8%. По данным Росстата, в первом квартале этого года потребительские цены на говядину выросли на 13,18%, баранина подорожала на 7,6%, охлажденные куры — на 3,94%, свинина — на 2,81%.



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